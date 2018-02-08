Рабочая комиссия выяснит причины недомогания у детей столичного детского сада

В четверг руководитель пресс-службы столичного акимата Эльвира Жургенбаева заявила, что в детский сад, где произошла вспышка неустановленного заболевания, выехала комиссия, сообщает Sputnik .

7 февраля телеканал Астана сообщил, что десять детей и воспитательница детского сада № 36 заболели неизвестной инфекцией. Родители утверждают, что врачи каждому ребенку ставят разные диагнозы: от кишечной инфекции до ангины. По словам заведующей детского сада, в дошкольном учреждении провели дополнительную санитарную обработку.

«7 февраля поступили жалобы от родителей с подозрением на пищевое отравление. Сегодня была создана рабочая комиссия управления образования, которая выехала на место. Пока причины не выявлены. После того, как будут известны результаты экспертизы, будут приняты соответствующие меры», — сообщила Жургенбаева.

Также были приглашены сотрудники департамента охраны общественного здоровья. В ходе проверки были сняты пробы и взят анализ, проверен пищевой блок.