11 сотрудников органов юстиции осуждены в 2017 году

В четверг на расширенном заседании ответственный секретарь министерства юстиции Данияр Айтмухаметов заявил, что за 2017 год осуждено 11 сотрудников органов юстиции, сообщает Казинформ

«Одним из приоритетных направлений деятельности Министерства юстиции являются профилактика, недопущение и искоренение проявлений коррупции. В 2017 году в отношении сотрудников территориальных органов юстиции возбуждено 10 уголовных дел, осуждено 11 сотрудников», - сказал Данияр Айтмухаметов

По данным ведомства, в 2016 году было возбуждено 23 уголовных дела в отношении сотрудников органов юстиции и 24 человека осуждены.

«В отношении сотрудников центрального аппарата уголовные дела не возбуждались. Как мы видим, в 2017 году мы добились определённых результатов, повлиявших на снижение уровня коррумпированности, - отметил Айтмухаметов. - К компетенции частных судебных исполнителей отнесены все исполнительные документы, за исключением производств о выселении, вселении, сносах, изъятии земельных участков, и сумм производимых в интересах государства, ввиду чего львиная доля исполнительных документов производится частными судебными исполнителями. На мой взгляд, передача судебных исполнителей в частную среду значительно повлияла на искоренение коррупционных проявлений, поскольку в основном заработок частных судебных исполнителей зависит от результатов их работы».