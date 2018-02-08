Убыток Tesla в четвертом квартале 2017 года составил $675,35 млн

По данным СМИ, это стало самым крупным квартальным убытком в истории компании. При этом компании все же удалось превзойти прогнозы аналитиков. Квартальная выручка в годовом выражении выросла на 44,3%, до $3,29 млрд.

В отчете также отмечается, что во втором квартале текущего года компания ожидает увеличения капитальных затрат. Tesla прогнозирует, что уже к концу первого квартала ей удастся достичь уровня недельного производства Model 3 в 2,5 тысяч штук, а к концу второго — 5 тысяч штук.

В третьем квартале 2017 года было собрано всего 260 бюджетных электромобилей Tesla Model 3 вместо запланированных 1,5 тыс. В срыве планов автопроизводитель обвинил своих поставщиков.