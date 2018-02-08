Действующего президента Азербайджана выдвинули кандидатом на досрочных выборах

В понедельник Алиев назначил президентские выборы на 11 апреля 2018 года - на полгода раньше намеченного срока. Тогда Алиев никак не объяснил причину переноса. Позже помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов объяснил перенос выборов проведением в стране ряда международных и местных мероприятий.

Подача документов для регистрации кандидатов в президенты начинается 20 февраля и продолжится до 12 марта. Предвыборная агитация стартует 19 марта и будет приостановлена 10 апреля.

По данным агентства, национальный совет демократических сил Азербайджана, одна из двух крупных действующих в стране оппозиционных политических организаций, решил бойкотировать досрочные выборы и объявил о намерении начать в марте акции против избирательной кампании.

Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана в 2003 году, в дальнейшем он переизбирался в 2008 году и в 2013 году. Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны отныне будет избираться на 7 лет.