Ключевые биржевые индексы США снова упали
Мир за ночь. 8-9 февраля 2018 года

В Португалии обвиняемый в шпионаже в пользу России получил семь лет тюрьмы. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал свободные и демократические президентские выборы. В Рио-де-Жанейро начинается знаменитый карнавал, который предположительно привлечет в город до 1,5 млн туристов. «Яндекс» создал собственный продюсерский центр.

Ведущие биржевые индексы США снова показали существенное снижение на закрытии торгов. Индекс Dow Jones за одну торговую сессию упал на 1,033 тыс. пунктов (-4,2%). По итогам торгов индекс достиг 23,860 тыс. пунктов, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи, сообщает Коммерсант. Индекс NASDAQ снизился на 3,9%, потеряв к закрытию торгов 274,82 пункта и опустившись до 6,777 пунктов. Индекс S&P 500 упал на 3,75% (-100,66 пунктов), снизившись до 2,581 пункта. США, однако, считают, что экономика страны по-прежнему сильна. Это уже второе существенное падение американских индексов за неделю — во вторник они потеряли в среднем по 4%. 6 января Dow Jones показал рекордное падение за день, опустившись на 4,6%, что стало самым низким показателем с августа 2011 года. Из-за падения фондовых индексов богатейшие люди мира за сутки потеряли $114 млрд.

Бывший сотрудник Службы информационной безопасности Португалии Фредерику Карвальяу Жил был признан виновным в коррупции и в шпионаже в пользу России, сообщает RTP Noticias. Лиссабонский уголовный суд установил, что действия обвиняемого угрожали национальной безопасности. Жила приговорили к семи годам и четырем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме, пишет Коммерсант. Согласно обвинительному заключению прокуратуры, мужчина был завербован Службой внешней разведки России для сбора информации, которая составляла государственную тайну, в обмен на деньги. Он пытался продать, в том числе, данные о системе обороны НАТО. По делу проходил Сергей Поздняков, по версии следствия, работавший в СВР. В обвинительном заключении говорилось, что Фредерику Карвальяу Жил и Поздняков встречались три раза. Экс-сотрудник Службы информационной безопасности Португалии был арестован в Риме в 2016 году.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уверен, что предстоящие выборы главы государства пройдут успешно. Об этом сообщил в четверг телеканал Globovision, пишет ТАСС. «22 апреля состоятся свободные и демократические выборы, - сказал Мадуро. - Я думаю, что население даст урок народного голосования и суверенитета». Он напомнил, что призвал своих политических оппонентов принять участие в выборах. «Пусть победит тот, кто наберет больше голосов, - добавил политик. - Я абсолютно уверен в венесуэльском народе». Ранее в тот же день Мадуро сообщил, что Венесуэла примет всех иностранных наблюдателей, которые захотят присутствовать на выборах. Так он отреагировал на резолюцию Европарламента о готовности отправить в страну миссию по наблюдению за выборами при представлении равных возможностей для всех партий и их кандидатов. В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. В 2017 году страну на протяжении нескольких месяцев сотрясали антиправительственные манифестации, в ходе которых погибли не менее 120 человек.

В Рио-де-Жанейро официальное открытие знаменитого карнавала состоится в пятницу. По прогнозам местных властей, шоу должно привлечь в бразильский город до 1,5 млн туристов и принести ему доход в размере более миллиарда долларов, передает ТАСС. По традиции начало праздника будет отсчитываться с того момента, как символический, украшенный блестящими камнями ключ от Рио-де-Жанейро будет передан королю Момо - хозяину праздника, на роль которого специальное жюри ежегодно избирает высокого и тучного мужчину. В торжественном событии примут участие еще несколько важных для культуры этого представления персонажей. Речь идет, в частности, о королеве карнавала, которая появится в сопровождении первой и второй принцесс. Эти роли также распределяют между претендентками путем голосования. Ежегодно карнавал приносит в бюджет Бразилии дополнительный доход за счет значительного увеличения числа туристов. Как ожидается, открывающийся в пятницу праздник не станет исключением. Общее число гостей праздника, как туристов, так и местных жителей, должно превысить 6 млн человек.

Интернет-компания «Яндекс» создала в рамках своей дочерней структуры по медиасервисам продюсерский центр. Об этом говорится в сообщении «Яндекса», сообщает ТАСС. В январе этого года «Яндекс» выделил в отдельную 100-процентную дочернюю компанию направление медиасервисов – «Яндекс.Музыку», «КиноПоиск», «Яндекс.Афишу» и «Яндекс.Телепрограмму». Общая ежемесячная аудитория медиасервисов «Яндекса» составляет более 50 млн пользователей. Продюсерский центр будет «финансово и экспертно участвовать в кинопроизводстве, а также, используя технологии «Яндекса», помогать в продвижении фильмов разных жанров», пояснила директор по развитию медиасервисов в компании Ольга Филипук.

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Алматы ощущалось землетрясение
Новости
​В Казахстан ненадолго вернется морозная погода
Новости
​Наталья Акентьева возглавит Bank RBK
Новости
КНБ подозревает сотрудников Минфина в незаконном майнинге криптовалют
Новости
В Кызылординской области произошел прорыв дамбы на Сырдарье
Новости
Карим Кокрекбаев назначен послом в Кыргызстане