Мир за ночь. 8-9 февраля 2018 года

Ведущие биржевые индексы США снова показали существенное снижение на закрытии торгов. Индекс Dow Jones за одну торговую сессию упал на 1,033 тыс. пунктов (-4,2%). По итогам торгов индекс достиг 23,860 тыс. пунктов, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи, сообщает Коммерсант. Индекс NASDAQ снизился на 3,9%, потеряв к закрытию торгов 274,82 пункта и опустившись до 6,777 пунктов. Индекс S&P 500 упал на 3,75% (-100,66 пунктов), снизившись до 2,581 пункта. США, однако, считают, что экономика страны по-прежнему сильна. Это уже второе существенное падение американских индексов за неделю — во вторник они потеряли в среднем по 4%. 6 января Dow Jones показал рекордное падение за день, опустившись на 4,6%, что стало самым низким показателем с августа 2011 года. Из-за падения фондовых индексов богатейшие люди мира за сутки потеряли $114 млрд.

Бывший сотрудник Службы информационной безопасности Португалии Фредерику Карвальяу Жил был признан виновным в коррупции и в шпионаже в пользу России, сообщает RTP Noticias. Лиссабонский уголовный суд установил, что действия обвиняемого угрожали национальной безопасности. Жила приговорили к семи годам и четырем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме, пишет Коммерсант. Согласно обвинительному заключению прокуратуры, мужчина был завербован Службой внешней разведки России для сбора информации, которая составляла государственную тайну, в обмен на деньги. Он пытался продать, в том числе, данные о системе обороны НАТО. По делу проходил Сергей Поздняков, по версии следствия, работавший в СВР. В обвинительном заключении говорилось, что Фредерику Карвальяу Жил и Поздняков встречались три раза. Экс-сотрудник Службы информационной безопасности Португалии был арестован в Риме в 2016 году.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уверен, что предстоящие выборы главы государства пройдут успешно. Об этом сообщил в четверг телеканал Globovision, пишет ТАСС. «22 апреля состоятся свободные и демократические выборы, - сказал Мадуро. - Я думаю, что население даст урок народного голосования и суверенитета». Он напомнил, что призвал своих политических оппонентов принять участие в выборах. «Пусть победит тот, кто наберет больше голосов, - добавил политик. - Я абсолютно уверен в венесуэльском народе». Ранее в тот же день Мадуро сообщил, что Венесуэла примет всех иностранных наблюдателей, которые захотят присутствовать на выборах. Так он отреагировал на резолюцию Европарламента о готовности отправить в страну миссию по наблюдению за выборами при представлении равных возможностей для всех партий и их кандидатов. В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. В 2017 году страну на протяжении нескольких месяцев сотрясали антиправительственные манифестации, в ходе которых погибли не менее 120 человек.

В Рио-де-Жанейро официальное открытие знаменитого карнавала состоится в пятницу. По прогнозам местных властей, шоу должно привлечь в бразильский город до 1,5 млн туристов и принести ему доход в размере более миллиарда долларов, передает ТАСС. По традиции начало праздника будет отсчитываться с того момента, как символический, украшенный блестящими камнями ключ от Рио-де-Жанейро будет передан королю Момо - хозяину праздника, на роль которого специальное жюри ежегодно избирает высокого и тучного мужчину. В торжественном событии примут участие еще несколько важных для культуры этого представления персонажей. Речь идет, в частности, о королеве карнавала, которая появится в сопровождении первой и второй принцесс. Эти роли также распределяют между претендентками путем голосования. Ежегодно карнавал приносит в бюджет Бразилии дополнительный доход за счет значительного увеличения числа туристов. Как ожидается, открывающийся в пятницу праздник не станет исключением. Общее число гостей праздника, как туристов, так и местных жителей, должно превысить 6 млн человек.

Интернет-компания «Яндекс» создала в рамках своей дочерней структуры по медиасервисам продюсерский центр. Об этом говорится в сообщении «Яндекса», сообщает ТАСС. В январе этого года «Яндекс» выделил в отдельную 100-процентную дочернюю компанию направление медиасервисов – «Яндекс.Музыку», «КиноПоиск», «Яндекс.Афишу» и «Яндекс.Телепрограмму». Общая ежемесячная аудитория медиасервисов «Яндекса» составляет более 50 млн пользователей. Продюсерский центр будет «финансово и экспертно участвовать в кинопроизводстве, а также, используя технологии «Яндекса», помогать в продвижении фильмов разных жанров», пояснила директор по развитию медиасервисов в компании Ольга Филипук.