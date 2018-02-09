Уровень доходов консолидированного бюджета должен дойти до 25% к уровню ВВП
Минфин ждет значительного роста налоговых и таможенных поступлений к 2025 году
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Уровень доходов консолидированного бюджета к уровню ВВП к 2025 году должен дойти до 25%, сообщил в пятницу в ходе расширенного заседания правительства с участием главы государства министр финансов Бахыт Султанов. По его словам, реализация намеченных инициатив, даст дополнительные 6,5 млрд тенге от налогов и таможенных платежей.

«Перед органами государственных доходов поставлена задача повышения уровня доходов консолидированного бюджета к уровню ВВП до 25% к 2025 году. В текущем году мы планируем приблизиться к 17%. Дальнейшее увеличение собираемости будет осуществляться за счет цифровизации налогового и таможенного администрирования. Реализация намеченных инициатив даст дополнительные поступления налоговых и таможенных платежей в сумме 6,5 трлн тенге к 2025 году», - рассказал Султанов.

Он также отметил, что «наконец-то удалось переломить тренд снижения налоговых поступлений относительно ВВП». В частности, если в 2016 году этот показатель упал до 15,2%, то в прошлом году он «значительно превысил 16%» против запланированных 15,8%.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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