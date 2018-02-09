Нацбанк завершил программу докапитализации крупных банков

Правления национального банка приняло решение завершить реализацию программы по финансовому оздоровлению банковского сектора в части докапитализации. Об этом в пятницу в ходе расширенного заседания правительства с участием главы государства сообщил глава финрелулятора Данияр Акишев.

«Международный опыт свидетельствует, что программы поддержки должны охватывать только крупные институты, имеющие значимость для финансовой стабильности в стране. Более того, опция предоставления льготных ресурсов от государства должна иметь исключительно краткосрочный характер для недопущения иждивенческих настроений для акционеров финансовых институтов. Постоянные линии государственной поддержки создают стимулы получить дешевые государственные деньги для всех банков, независимо от их роли и размеров в банковской системе», - рассказал Акишев.

В этой связи он заявил, что в Нацбанке уже видят, что небольшие банки, состояние которых «не представляет никакой угрозы для общей финансовой стабильности», рассчитывают на участие в программе. В этой связи «правление Нацбанка 6 февраля 2018 года приняло решение завершить реализацию программы в части мер по докапитализации крупных банков. 7 февраля 2018 года рассмотрение заявок банков прекращено, а те заявки, которые уже поступили до этого срока, останутся без рассмотрения», - подчеркнул Акишев.

«Правильно. Надо всем объявить. Во-первых, состоятельные люди хотят иметь банк - создают, работают. Это частное, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются - и теперь государство должно поддерживать штаны? Нельзя! Создал - отвечает пусть до конца. Но общая экономика, кредитование экономики требовало оказания поддержки. Эту поддержку самым крупным системообразующим банкам Нацбанк оказал. Теперь дальше надо следить, чтобы не повторялось это каждый раз», - в свою очередь заявил Нурсултан Назарбаев.

Акишев также сообщил, что в рамках программы по повышению финансовой устойчивости банковского сектора в прошлом году полностью оздоровлен системообразующий «Казкоммерцбанк», который испытывал значительные проблемы после объединения с БТА. В результате оздоровления кредит на БТА был выкуплен фондом проблемных кредитов, а сам «Казкоммерцбанк» «продан стратегическому инвестору в обмен на обязательства по докапитализации».

«Благодаря господдержке были сохранены депозиты населения, средства государственных и частных компаний на сумму 4 трлн тенге», - отметил глава Нацбанка.

По второму напрвлению программы - поддержка социально-значимых и крупных банков, которые имеют значительную долю рынка, Нац банк одобрил участие пяти банков, которые составляют 28% активов всей банковской системы. В них размещено 2 трлн тенге депозитов населения и 2,2 трлн тенге – депозитов и счетов квазигоскомпаний.

«В рамках программы реализована схема солидарного участия государства и акционеров докапитализации банков. Господдержка составила 653 млрд тенге, акционеры этих банков приняли на себя обязательства по докапитализации на 421 млрд тенге, и снижению плохих кредитов на своем балансе на 1,2 трлн тенге. На текущий момент уже списано 665 млрд тенге», - проинформировал он.

В итоге, программа значительно повысила устойчивость этих банков. Акишев заверил, что созданы необходимые резервы, оздоровлен баланс.

«В результате улучшены рейтинги отдельных институтов. В будущем это будет иметь эффект для расширения кредитования экономики. Выдача новых займов банками, которые получили докапитализацию, включая «Казкоммерцбанк», уже составила 780 млрд тенге», - заключил он.