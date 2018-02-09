​Назарбаев дал поручения акимам регионов

Акимы областей, а также городов республиканского значения Астаны и Алматы должны контролиро-вать стабильность цен на продукты питания, обеспечить бесперебойное проведение отопительного сезона, а также заняться подготовкой к недопущению наводнений в паводковый период. Такие поручения раздал в пятницу в ходе встречи с главами регионов президент Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«В ходе совещания глава государства обратил внимание акимов областей и городов республиканского значения на необходимость контроля стабильности цен на продукты питания и регулирования тарифов. Нурсултан Назарбаев отметил важность проведения бесперебойного отопительного сезона в областях», - говорится в сообщении.

Кроме того, президент поручил правительству совместно с акимами областей организовать мероприятия по заблаговременному предупреждению и недопущению наводнений в весенний период. А также – предложил рассмотреть возможность накопления талых вод в резервуарах и их использования для сельскохозяйственных нужд.

«На уровне сельских населенных пунктов, где живет свыше двух тысяч человек, будет внедряться местное самоуправление. Это четвертый уровень бюджета. На места передан сбор 7 видов налогов, здесь также осуществляются расходы по 19 направлениям. По предварительному анализу лишь 11% сельских округов могут быть самодостаточными и способны покрыть расходы за счет собственных доходов. Поэтому правительству совместно с руководством областей необходимо взять этот вопрос на контроль», - поручил Назарбаев.

Вместе с тем, глава государства подчеркнул необходимость широкого разъяснения обществу «важного характера проектов и программ развития страны» и указал на «необходимость привлечения партии «Нур Отан» к этой работе».