Сменился предправления ForteBank

В пятницу решением совета директоров АО «ForteBank» прекращены полномочия Магжана Ауэзова в качестве председателя правления банка в связи с предложением его кандидатуры на должность члена совета директоров с последующим выдвижением на пост председателя совета директоров, сообщает пресс-служба банка.

«За год работы Магжан Ауэзов выполнил поставленные перед ним задачи и вывел ForteBank в топ-5 банков страны. На следующем этапе он, с его глубоким знанием финансового сектора, сосредоточится на стратегических задачах банка в своей новой роли в совете директоров. Назначение Гурама Андроникашвили на должность председателя правления продиктовано его обширным опытом в международных финансовых институтах и активным участием в развитии банка с момента его создания. Его задача - продолжить динамичное развитие ForteBank как лидера банковского сектора Казахстана», - прокомментировал назначения мажоритарный акционер АО «ForteBank» Булат Утемуратов.

Жумабек Мамутов, ранее занимавший должность заместителя председателя правления АО «Банк Kassa Nova», назначен на должность заместителя председателя правления АО «ForteBank».

Магжан Ауэзов руководил кредитным блоком в ABN AMRO Банке Казахстана в 1998 по 2002 годы. С 2002 был членом правления Казкоммерцбанка и занимался вопросами риск-менеджмента, корпоративного кредитования, финансирования завершения строительства проблемных объектов, решения проблем дольщиков. 25 февраля 2014 года Магжан Аэзов был назначен председателем правления БТА Банка для завершения процесса консолидации, сменив на этом посту Кадыржана Дамитова. С марта 2015 года по апрель 2016 года Ауэзов возглавлял Казкоммерцбанк, после чего стал председателем совета Ассоциации финансистов Казахстана. 7 ноября он вошел в состав совета директоров ForteBank.

Гурам Андроникашвили имеет 15-летний опыт работы в финансовой сфере. С 2001 года на протяжении 9 лет работал в финансовой компании JP Morgan (Великобритания, городе Лондон), покинув ее на посту вице-президента. Последующие пять лет возглавлял АО «Метрокомбанк», АО «ForteBank» в качестве председателя правления. С января 2015 года являлся заместителем предправления ForteBank.

В конце 2016 года совет директоров ForteBank принял решение назначить Магжана Ауэзова председателем правления банка. Тогда же он возглавил совет директоров Банка Kassa Nova. Одновременно было принято решение о назначении Гурама Андроникашвили первым заместителем председателя правления ForteBank.