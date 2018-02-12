Мир за ночь. 11-12 февраля 2018 года

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк предъявил судебный иск продюсерской кинокомпании Weinstein Company; Иран представил новую баллистическую ракету; в Пентагоне заявили, что российское присутствие в Сирии осложняет борьбу против террористической группировки «Исламское государство»; космический центр в Объединенных Арабских Эмиратах в воскресенье представил зонд, который должен отправиться на Марс в рамках проекта по созданию на нем первого человеческого поселения в 2117 году.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман предъявил судебный иск продюсерской кинокомпании Weinstein Company, а также ее основателям Харви и его брату Роберту Вайнштейну, сообщает ТАСС. «В ходе расследования, продолжавшегося в течение четырех месяцев, были выявлены новые и вопиющие случаи сексуальных домогательств со стороны Харви Вайнштейна, а также неоднократные нарушения законов Нью-Йорка сотрудниками компании, которые ставили под угрозу подчиненных», - говорится в заявлении генпрокурора. Как подчеркивает Шнайдерман, руководство Weinstein Company не предприняло достаточных мер, чтобы защитить персонал от «домогательств, запугиваний и дискриминации Вайнштейна». Генпрокурор также указал, что рассчитывает обеспечить выплату компенсации для пострадавших сотрудников и пресечь возможные нарушения в будущем. Подача иска помешает планировавшейся ранее сделке по продаже Weinstein Company. С октября 2017 года с обвинениями в адрес Вайнштейна выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

Иран представил новую баллистическую ракету «Кадр», пишет «Коммерсант». Жидкотопливная ракета была представлена в ходе мероприятий в честь 39-ой годовщины исламской революции в Тегеране. Ее дальность полета составляет 2 тыс. км. Также была представлена новая модификация ракеты ближней дальности «Фаджр-5» и противотанковая управляемая ракета «Туфан 2-М». Кроме того, была продемонстрирована модель иранской подводной лодки класса «Фатех», которая сейчас проходит последний этап испытаний перед приемом на вооружение. Ранее сообщалось, что Иранской ядерной сделке, согласно которой Тегеран согласился существенно умерить свои ядерные амбиции в обмен на снятие санкций, похоже, осталось жить недолго. В пятницу президент США Дональд Трамп пригрозил вывести свою страну из этого договора, если к маю не будет принято дополнительное соглашение, существенно ужесточающее требования к Тегерану.

В Пентагоне считают, что российское присутствие в Сирии осложняет борьбу против террористической группировки «Исламское государство», сообщает РИА Новости. В отчете генерального инспектора министерства обороны США проанализированы действия российских вооруженных сил на территории Сирии с октября по декабрь 2017 года. В Пентагоне вновь отметили «опасные маневры» российских самолетов вблизи американских боевых воздушных судов. Как считают в министерстве обороны США, действия российских военных провоцировали «нарастание риска непреднамеренного обстрела». Ранее Минобороны России заявило, что большинство сближений российских и американских самолетов в Сирии связаны с попытками американской авиации помешать уничтожению боевиков Исламского государства. Пентагон также выразил обеспокоенность в связи с призывами Москвы и Дамаска к международной коалиции во главе с США завершить военную операцию на сирийской территории. По мнению американских военных, на западную коалицию будет оказано давление по дипломатическим и военным каналам с целью добиться прекращения военной операции в Сирии.

Объединенную женскую сборную КНДР и Южной Кореи по хоккею предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира, пишет телеканал «Дождь» со ссылкой Reuters. «Мне бы очень хотелось, чтобы команда получила Нобелевскую премию мира. Серьезно, команда. Как что-то, что символизирует жертву, на которую они пошли ради этих соревнований», - сказала старший член Международного олимпийского комитета (МОК) от США хоккеистка Анджела Руггиеро. Объединенная хоккейная сборная Южной Кореи и КНДР провела первую игру в субботу, 10 февраля. Корейская команда проиграла сборной Швейцарии. Создать объединенную команду по хоккею предложила Южная Корея в рамках урегулирования ситуации на Корейском полуострове и налаживания отношений с КНДР. На церемонии открытия сборные обеих стран прошли под одним флагом. Всего в Олимпиаде, которая проходит в южнокорейском Пхенчхане, участвуют 22 северокорейских спортсмена и 230 чирлидеров.

Космический центр Мухаммеда бен Рашида в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в воскресенье представил дизайн космического аппарата — зонда, который должен отправиться на Марс в рамках проекта по созданию на нем первого человеческого поселения в 2117 году, пишут «Известия». «Арабский мир имеет давнюю историю изучения космоса и астрономии. Это продолжает давать силу нашему будущему через реализацию наших многочисленных исследовательских усилий, которые создадут наследие для будущих поколений эмиратцев», — заявил генеральный директор центра Мухаммед бен Рашид Юсуф Хамад аш-Шаибани. 16 июля 2014 года президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян объявил об учреждении Национального космического агентства. Одним из первых проектов агентства станет создание космического зонда, который отправится на Марс в 2021 году. Полет первого космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов на Международную космическую станцию на российском корабле «Союз» может состояться в конце 2019 года.