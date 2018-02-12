Доллар подорожал до 327,97 тенге
Курс тенге продолжает снижаться
Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в понедельник составил 327,97 тенге, показав рост на 0,79 тенге относительно результатов утренней сессии в пятницу.

Объем торгов по итогам утренней сессии в понедельник составил $31,0 млн, показав снижение на $52,9 млн по сравнению с результатами утренних торгов в пятницу.

По данным «Финмаркет», цены на нефть растут. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent к утру понедельника увеличились на 55 центов (0,9%) - до $63,34 за баррель. Котировки мартовского контракта на нефть WTI подорожали на 65 центов (1,1%) и составили $59,85 за баррель.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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