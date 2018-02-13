​Минкультуры и спорта завершило разработку плана по переходу казахского языка на латиницу

Министерство культуры и спорта завершило разработку плана по переходу казахского языка на латинскую графику. До 2021 года будут закончены все работы по разработке правил правописания, затем начнется выдача документов на латинице и начнется обучение преподавателей и взрослого населения. Об этом во вторник в ходе заседания правительства рассказал вице-министр профильного ведомства Ерлан Кожагапаров.

«Подготовлен план перевода алфавита казахского языка на латинскую графику. На основе латинской графики будут разработаны правила правописания на новом казахском алфавите, IT-приложения для текстового перекодировщика на латиницу. Второй этап 2021-2023 годы - обеспечение выдачи паспортов и удостоверений личности гражданина Казахстана и иных документов на государственном языке на основе латинской графики, организация семинаров и лекций, курсов с привлечением филологов и ученых-лингвистов для обучения преподавателей центров и взрослого населения», - рассказал Кожагапаров.

Далее, на третьем этапе, который запланирован на 2024-2025 годы, министерством запланирован поэтапный перевод делопроизводства местных исполнительных органов, государственных СМИ и государственных печатных изданий на латинскую графику. Кроме того, будет также поэтапный переход делопроизводства организаций образования на латинскую графику.