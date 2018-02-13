Дорожная карта по строительству четвертого НПЗ будет представлена 15 февраля

Полная модернизация трех нефтеперерабатывающих заводов страны решит проблему с дефицитом ГСМ только в среднесрочном периоде, признал во вторник в ходе заседания правительства министр энергетики Канат Бозумбаев. Поэтому по поручению президента уже к этому четвергу специальная рабочая группа представит на утверждение межведомственной комиссии дорожную карту по строительству четвертого НПЗ.

«Для следующего этапа по проработке вариантов строительства нового НПЗ и финансирования сроков переговоров с потенциальными инвесторами создана новая рабочая группа. Ею будет выработана соответствующая дорожная карта, которую мы планируем представить на утверждение межведомственной комиссией в четверг», - заверил Бозумбаев.

Он также рассказал, что ранее созданная группа с участием международных экспертов и представителей госорганов, провела детальный анализ прогнозного баланса производства и потребления автобензина, дизельного топлива и авиакеросина после завершения модернизации имеющихся НПЗ.

«Рабочая группа пришла к заключению, что увеличение производства ГСМ после модернизации НПЗ покроет внутренний рынок лишь в среднесрочном периоде. С учетом прогнозируемого роста потребления образуется дефицит автобензина между 2021 и 2023 годами, дизтоплива между 2018 -2023 годами и авиакеросина после 2026 года», - констатировал министр.