Модернизация действующих НПЗ не решит вопрос дефицита ГСМ
Дорожная карта по строительству четвертого НПЗ будет представлена 15 февраля
Жанара Каримова

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Полная модернизация трех нефтеперерабатывающих заводов страны решит проблему с дефицитом ГСМ только в среднесрочном периоде, признал во вторник в ходе заседания правительства министр энергетики Канат Бозумбаев. Поэтому по поручению президента уже к этому четвергу специальная рабочая группа представит на утверждение межведомственной комиссии дорожную карту по строительству четвертого НПЗ.

«Для следующего этапа по проработке вариантов строительства нового НПЗ и финансирования сроков переговоров с потенциальными инвесторами создана новая рабочая группа. Ею будет выработана соответствующая дорожная карта, которую мы планируем представить на утверждение межведомственной комиссией в четверг», - заверил Бозумбаев.

Он также рассказал, что ранее созданная группа с участием международных экспертов и представителей госорганов, провела детальный анализ прогнозного баланса производства и потребления автобензина, дизельного топлива и авиакеросина после завершения модернизации имеющихся НПЗ.

«Рабочая группа пришла к заключению, что увеличение производства ГСМ после модернизации НПЗ покроет внутренний рынок лишь в среднесрочном периоде. С учетом прогнозируемого роста потребления образуется дефицит автобензина между 2021 и 2023 годами, дизтоплива между 2018 -2023 годами и авиакеросина после 2026 года», - констатировал министр.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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