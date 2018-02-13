​«Алматы СпецТехПаркинг» подсчитал сборы платных парковок

В 2017 году оператор «Алматы СпецТехПаркинг» получил с платных парковок 659 миллиона тенге: 357 млн было собрано с площадочных парковок, 302 млн – с парковок закрытого типа со шлагбаумами, пишет «Спутник. Казахстан».

«Всех интересует вопрос сколько же денег мы собираем. По итогам прошлого года нами на площадочных парковках было собрано 357 миллионов тенге и на парковках закрытого типа, со шлагбаумами, 302 миллиона тенге», – сообщил Принбеков журналистам в ходе пресс-конференции.

В Алматы на сегодня насчитывается около 11 тысяч платных парковочных мест. Пополнения в бюджет в виде налогов в 2017 году составили 269 миллионов тенге, штрафы за уклонение от оплаты парковки – 128 миллионов.

В начале лета 2016 года в Алматы запустили пилотный проект платных парковок: стоянки с паркоматами появились в районе Зеленого базара, у здания городского акимата и на площади Республики. Основная задача проекта, по словам акима Алматы Бауыржана Байбека, заключается в снижении нагрузки на улицы города. Со временем планируется увеличить их количество и в других районах города.