Vласть запускает новые почтовые рассылки

С сегодняшнего дня Vласть переформатирует старые и запускает новые почтовые рассылки для своих читателей. От ежедневного брифинга до коротких рассказов от хорошо знакомых авторов.

Теперь все рассылки Vласти можно читать также в веб-версии, делиться не только через почту, но и другие возможные каналы – Telegram, Whatsapp, Twitter и другие.

Ежедневная рассылка Vласти со среды получает название «Вечерний трафик». Она поможет узнать о главных новостях и текстах дня: кто был сегодня героем, кто проиграл и как события могут повлиять на вашу жизнь. Почитать об итогах дня можно вечером.

Vласть Метрополитен - главная еженедельная рассылка Vласти. Самые важные истории, тексты и колонки, которые выходили у нас за неделю и помогут сориентироваться в событиях и лицах. Рассылка прибывает в пятницу.

Рассылка Flight Radar приходит в воскресенье. За день до начала рабочей недели главный редактор Vласти поможет понять, что важного ждет страну и о чем мы будем писать в следующие семь дней.

Рассылка «Путешествия»: Главные события и самые интересные герои глазами фотографов и видеографов Vласти. Лучшие фото и видео материалы за месяц.

«Попутчики». Четыре блестящих автора еженедельно пишут для вас по короткому рассказу на самые разные темы. Сначала на вашей почте и только через несколько дней на сайте. Будет приходить по субботам.

Бизнес-класс - подборка всех материалов Vласти, доступных только нашим подписчикам. Для самых занятых приходит ежемесячно.

Подписаться на новые рассылки Vласти и посмотреть на примеры рассылок можно здесь.