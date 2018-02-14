​В четырёх управлениях акимата Алматы назначены новые руководители

Аким Алматы подписал распоряжение о назначении новых руководителей в управлении образования, управлении по развитию языков, управлении занятости и социальных программ, управлении культуры и архивов города. Помимо этого, бывший глава управления развития языков Мамай Ахетов стал советником акима, сообщает в среду Казинформ .

Руководителем управления образования города Алматы стала Гульнар Ходжабергенова. Она начала педагогическую деятельность в 1985 году в школе-интернате имени С. Шакирова города Алматы. В разные годы работала учителем, заместителем директора, директором в ряде городских школ, руководителем отделов образования в Алмалинском, Жетысуском, Ауэзовском районах Алматы.

Ранее занимавшая должность руководителя управления образования Рахат Шимашева стала руководителем управления по развитию языков города. Его бывший глава Мамай Ахетов, в свою очередь, назначен советником акима Алматы.

Вместе с этим сменился руководитель в управлении культуры и архивов города, эту должность заняла Ханзада Есенова. До настоящего времени она была депутатом маслихата города, на протяжении длительного периода работала директором Алматинской школы изобразительного искусства и технического дизайна имени А. Кастеева.

Руководителем управления занятости и социальных программ был назначен Меиржан Отыншиев. В разные годы работал главным специалистом, руководителем ряда отделов, последние три года был заместителем руководителя управления занятости и социальных программ города Алматы.