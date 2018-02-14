Оптимизировать искусственно созданные кооперативы предлагает Шукеев

Министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев считает необходимым оптимизировать искусственно созданные кооперативы, и продолжить развивать крупные, которые реально работают. Как сообщил он в среду в ходе расширенной коллегии ведомства, специальная комиссия, которая занимается этими вопросами, завершит свою работу в конце февраля.

«Сейчас создана группа, в регионах создана комиссия, она завершит работу где-то в конце месяца и, наверное, будет большое совещание в правительстве, связанное с кооперативами. Много вопросов здесь. Я думаю, мы должны во всем этом разобраться. Пока наше видение, что эту программу надо продолжать, оптимизировать. Там много искусственно созданных кооперативов, формально созданных. От этого всего надо очистить и то, что реально работает – дать качество, дать показатели индикаторы, которые будут фиксировать. В то же время нам надо развить крупные кооперативы фермерских хозяйств», - заявил Шукеев.

Министр напомнил, что действующая программа сельхозкоопераций основана на кооперации личных подсобных хозяйств (ЛПХ). И, по его мнению, «если усреднить специалистов, ЛПХ может иметь место, как социальный проект».

«Но производительности мы в этом случае не достигнем, - подчеркнул глава ведомства. - Это мы можем повышать только в крупных фермерских крестьянских хозяйствах, для которых это является основным бизнесом. Для ЛПХ - это не является основным бизнесом».