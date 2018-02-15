Первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N4 выявили в Китае

Первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N4 зарегистрирован в Китае, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения КНР.

«Государственный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения КНР 13 февраля 2018 года зарегистрировал первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N4. Заразившейся оказалась 68-летняя женщина, проживающая в уезде Лиян округа Чанчжоу в провинции Цзянсу», — сообщило ведомство.

25 декабря прошлого года у женщины появились симптомы простудного заболевания. 1 января этого года она поступила в больницу, где ей поставили диагноз – тяжелая пневмония, 22 января ее выписали из медучреждения.

По данным агентства, анализы женщины были направлены в центр по контролю и профилактике заболеваний, специалисты которого и выявили, что женщина инфицирована вирусом H7N4. После этого местные эпидемиологи привели соответствующие проверки и исследования, были проверены 28 человек, вступавших в контакт с заболевшей, у них заражения не выявлено.

Специалисты рекомендуют всем жителям провинции избегать контактов как с живой, так и с мертвой птицей, не покупать мясо птицы и яйца на уличных рынках и в местах, не прошедших необходимую санитарную сертификацию. Наиболее частой форма вируса птичьего гриппа в Китае является H7N9, от которого с 2013 года скончались не менее 600 человек.