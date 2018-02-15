Сенатор просит законодательно урегулировать использование криптовалют

Интерес казахстанцев к использованию криптовалют требует со стороны Национального банка и правительства законодательного урегулирования данного вопроса. Такое мнение озвучил в четверг в своем депутатском запросе сенатор Дулат Куставлетов. Более того, он предлагает сделать отдельным видом преступлений незаконный майнинг на чужом оборудовании.

«В различных государствах подход к обороту криптовалют неоднозначный. Отдельные из них признают операции с криптовалютой, включая банковский сектор (например, Белоруссия легализует майнинг криптовалюты, Саудовская Аравия готовит закон о регулировании криптовалют), в других – наоборот, ограничивают - Индия и Китай планируют запретить их использование. В Республике Казахстан правовая база, регулирующая оборот криптовалют, на сегодняшний день отсутствует, и криптовалюта официально не признается денежной единицей», - заявил Куставлетов.

При этом, подчеркнул он, в настоящее время в нашей стране наблюдается определенный интерес к использованию криптовалюты. Она применяется в основном в качестве средства инвестирования и получения быстрого высокого дохода. Однако, криптовалюты не обеспечены реальными активами, не имеют стабильной стоимости и не влекут обязательств каких-либо лиц по возврату денег. Соответственно, нет гарантии сохранности вложенных инвестиций.

«В силу отсутствия правового регулирования оборота криптовалюты государственный контроль и учет сделок с ней не осуществляется, а неконтролируемое ее использование может повлечь ряд негативных социально-экономических и правовых последствий», - считает сенатор.

По его мнению, учитывая трансграничный характер ее распространения, криптовалюта может использоваться для операций с объектами, оборот которых запрещен либо ограничен.

«Указанные обстоятельства могут иметь потенциальную угрозу для национальной безопасности, финансовой системы страны, обеспечения правопорядка и вызвать непрогнозируемую реакцию социальных групп при обрушении или ином непредсказуемом поведении рынка криптовалют, а также рост мошенничества», - подчеркнул Куставлетов, напомнив, что в прошлом году комитет национальной безопасности возбудил уголовные дела по факту выявленной сети «подпольного майнинга» с использованием вычислительных ресурсов органов государственных доходов Республики Казахстан.

Вместе с тем, практика применения уголовного законодательства показала наличие пробелов в части квалификации преступных деяний, связанных с неправомерным использованием объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры против интересов или без согласия их владельца или собственника.

В этой связи, депутат полагает необходимым ввести дополнительный квалифицирующий признак противоправных деяний, связанных с неправомерным использованием объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры против интересов и без согласия их владельцев или собственников.