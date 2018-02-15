В Алматы изменены правила постановки на очередь в детские сады

В четверг управление образования Алматы рассказало о внесённых изменениях в правила постановки на очередь в детские сады, сообщает Казинформ .

С февраля 2018 года введен новый государственный стандарт «Постановка на очередь детей дошкольного возраста для направления в детские дошкольные организации». Отныне каждому родителю необходимо получить электронную цифровую подпись. На сайте open-almaty.kz можно онлайн подать заявление на постановку в очередь, редактировать уже поданное заявление, отзывать заявление из очереди, получать направление на зачисление в государственную или частную дошкольную организацию.

«Очередь на получение направления в детский сад формируется в единую городскую очередь в разрезе по году рождения ребенка, указанному в заявлении родителей. При этом очередь в определенный детский сад отсутствует. Заявления родителей, чьи дети рождены в ноябре и декабре месяцах помещаются в очередь с годом рождения, следующим за тем, в котором родился ребенок. Заявления в очередях располагаются в порядке приоритета по дате постановки на очередь», - пояснили в управлении образования города.

Военнослужащие заявители получают направления вне очереди при наличии вакантных мест в детских садах. Первоочередники — это дети, законные представители которых являются инвалидами, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети-сироты, дети из многодетных семей, дети с особыми образовательными потребностями, получают направления в соотношении «один к трем» (Один заявитель льготной категории и три заявителя на общих основаниях).

«Когда подходит очередь, на указанные электронную почту и номер телефона придет уведомление. В случае, если родитель не выберет детский сад и не получит направление согласно регламентному времени (с 9:00- 20:00), данное место будет доступно всем очередникам, согласно году группы. При этом, данный заявитель, не выбравший детский сад, остается в очереди», - пишет агентство.

В управлении также предупредили, что если родитель в течение 5-ти рабочих дней после получения направления не прибудет в детский сад, направление будет автоматически аннулировано, и ребенок будет направлен в стоп-лист на 10 рабочих дней. На время нахождения заявления в стоп-листе возможность получения направления будет заблокирована.

Сообщается, что если заявитель просрочит срок действия выданного направления 2 раза, то ребенок будет автоматически снят с очереди.

«При получении направления в частный детский сад по государственному заказу, номер очереди не имеет значения. Однако родителям необходимо иметь в виду, что при получении направления в частный детский сад по государственному образовательному заказу, ребенок автоматически будет снят с очереди»,- сообщили в управлении образования.