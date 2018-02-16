Денис Тен досрочно завершил выступление на Олимпиаде

Тен по итогам короткой программы набрал 70.12 баллов и занял только 27-е месте из 30 участников, что не позволит ему продолжить борьбу в произвольной программе.

Произвольная программа пройдет завтра и начнется в 7 утра по времени Астаны.

Лучшим в состязании со 111.68 баллами стал японец Юдзуру Ханю, на втором месте — испанец Хавьер Фернаддес, на третьем месте — еще один представитель Японии Сёма Уно.

Денис Тен - бронзовый призер Олимпиады в Сочи и был одной из главных надежд для Казахстана на Играх в Южной Корее.

К этому моменту, спустя неделю после начала Игр, у Казахстана только одна "бронза" - её завоевала фристайлистка Юлия Галышева.