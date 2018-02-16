Сменились прокуроры Актау и Павлодара

В пятницу приказом генерального прокурора Казахстана Кайрата Кожамжарова произведены кадровые назначения в главной транспортной прокуратуре, прокуратурах Алматинской, Павлодарской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областей, пишет пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Заместителем прокурора Алматинской области назначен старший советник юстиции кандидат юридических наук 41-летний Марат Тойжан. Он работал на различных, в том числе руководящих должностях прокуратуры Мангистауской области. С 2006 по 2012 годы являлся прокурором Бейнеуского района и города Жанаозен, с июня 2016 года – прокурор города Актау Мангистауской области.

Первым заместителем главного транспортного прокурора назначена советник юстиции 39-летняя Жазира Нурлыбекова. Она работает в органах прокуратуры более 15 лет, в том числе 8 лет - в центральном аппарате Генпрокуратуры.

Заместителем прокурора Южно-Казахстанской области назначен старший советник юстиции 40-летний Ержан Булегенов. С 2015 года являлся прокурором города Павлодар. Его стаж работы в органах прокуратуры составляет 18 лет.

Прокурором Актау назначен советник юстиции Берик Кулмагамбет, его стаж работы в органах прокуратуры составляет 15 лет. Проходил службу на различных, в том числе руководящих должностях в прокуратурах Алматинской области и Астаны. С апреля 2015 года занимал должность Атырауского транспортного прокурор главной транспортной прокуратуры.

Прокурором Павлодара назначен советник юстиции 40-летний Айдос Чорманов. Занимал различные, в том числе руководящие должности в прокуратуре Алматы и Генпрокуратуре.