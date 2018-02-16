Более трех тысяч казахстанцев получат от государства безвозмездные гранты на бизнес-идеи

В 2018 году министерство труда и социальной защиты планирует предоставить безвозмездные гранты на реализацию новых бизнес-идей более трем тысячам казахстанцев. Благодаря этому и другим механизмам инструменты программы продуктивной занятости и массового предпринимательства позволят охватить порядка 571 тысячу человек. Об этом в пятницу в ходе расширенной коллегии министерства сообщила глава ведомства Мадина Абылкасымова.

Как отметила министр, в конце 2017 года в данную программу были внесены такие новые инструменты поддержки, как субсидирование работодателей, оказывающих содействие добровольному переселению граждан и предоставление безвозмездных грантов на реализацию новых бизнес-идей. В итоге, «обновленные инструменты программы позволят охватить в текущем году порядка 571 тысячу человек, в том числе трудоустроят на постоянные рабочие места более 300 тысяч безработных и самозанятых», - подчеркнула Абылкасымова.

По ее словам, основной упор будет сделано на стимулирование предпринимательской инициативы и вовлечение в меры активной занятости, самозанятых и безработных.

«В 2018 году мы ожидаем, что порядка 7,5 тысяч граждан получат микрокредиты, а более чем 3 тысячи граждан из числа социально-уязвимых групп, получат безвозмездные гранты. Более 15 тысяч граждан будут обучены основам предпринимательства по проекту «Бастау-Бизнес» совместно с НПП «Атамекен», - рассказала о планах глава Минтруда и социальной защиты.