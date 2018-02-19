​Урок об основах предпринимательства появится в казахстанских школах в 2019 году

С сентября 2019 года школьники Казахстана будут изучать предмет «Основы предпринимательства и бизнеса». Каждый урок будет подготовлен Тимуром Кулибаевым, Раимбеком Батталовым, Аблаем Мырзахметовым и другими представителями бизнеса, сообщает в понедельник Казинформ .

«Учебник уже готов. Это не классический учебник, который будет актуален пять лет. Это будет онлайн-учебник, который будет совершенствоваться постоянно. Если это направление устарело, то мы его сразу убираем и пишем новый», - рассказал заместитель председателя правления Нацпалаты предпринимателей «Атамекен» Эльдар Жумагазиев после пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, каждый урок подготовлен известными предпринимателями в Казахстане, в том числе Тимуром Кулибаевым, Аблаем Мырзахметовым, Раимбеком Батталовым и другими. Они будут обращаться к школьникам со страниц портала. «Будет элемент геймификации - игровые элементы. То есть учащиеся будут разбирать фондовый рынок, конкретно какой-то бизнес», - добавил Эльдар Жумагазиев.