Он уже преподаётся в пилотном режиме для 10 и 11 классов ряда школ
​Урок об основах предпринимательства появится в казахстанских школах в 2019 году
Фото Жанары Каримовой

С сентября 2019 года школьники Казахстана будут изучать предмет «Основы предпринимательства и бизнеса». Каждый урок будет подготовлен Тимуром Кулибаевым, Раимбеком Батталовым, Аблаем Мырзахметовым и другими представителями бизнеса, сообщает в понедельник Казинформ.

«Учебник уже готов. Это не классический учебник, который будет актуален пять лет. Это будет онлайн-учебник, который будет совершенствоваться постоянно. Если это направление устарело, то мы его сразу убираем и пишем новый», - рассказал заместитель председателя правления Нацпалаты предпринимателей «Атамекен» Эльдар Жумагазиев после пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, каждый урок подготовлен известными предпринимателями в Казахстане, в том числе Тимуром Кулибаевым, Аблаем Мырзахметовым, Раимбеком Батталовым и другими. Они будут обращаться к школьникам со страниц портала. «Будет элемент геймификации - игровые элементы. То есть учащиеся будут разбирать фондовый рынок, конкретно какой-то бизнес», - добавил Эльдар Жумагазиев.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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