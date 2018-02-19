Суд в Алматы санкционировал арест задержанных в ходе спецоперации кыргызстанцев

Алмалинский районный суд Алматы выдал санкцию на арест трёх граждан Кыргызстана, задержанных во время спецоперации в минувшую пятницу. Она была связана с противоправной деятельностью в около таможенной сфере, сообщает в понедельник Казинформ .

В пресс-службе горсуда Алматы пояснили, что задержанных обвиняют по статье 234 части 3 пункту 2 уголовного кодекса Казахстана – перемещение в крупном размере через таможенную границу ЕАЭС товаров или иных предметов лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, а также по статье 264 части 2 – участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации.

В конце прошлой недели правоохранительные органы Казахстана провели спецоперацию в Алматы и ещё трех областях Казахстана – Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской. В результате операции были задержаны 35 подозреваемых лиц, в числе которых: трое граждан Кыргызстана, должностные лица таможенных органов и пограничной службы, брокеры, посредники, а также члены ОПГ. 33 из них с санкции суда были арестованы.

«Контрабандный товар ввозился из Китая в Казахстан напрямую, а также в Кыргызстан с применением теневых схем таможенного администрирования и поддельных документов. Подозреваемым содействовали отдельные должностные лица таможенных органов и пограничной службы, обеспечивавшие таможенное оформление по заниженным ставкам и сопровождение груза. Товары направлялись в крупные города Казахстана и Российской Федерации. На казахстанско-узбекистанском участке таможенной границы таможенники получали взятки за ускоренное прохождение товаров через пункты таможенных пропусков. Причастные к контрабанде лица предпринимали попытки заручиться покровительством со стороны специальных и правоохранительных органов путем передач крупных денежных вознаграждений», - сообщила ранее в понедельник официальный представитель Генпрокуратуры Оксана Лоскутова.

По ее словам, в результате операции было ликвидировано ликвидировано 8 ОПГ. Начаты досудебные расследования по фактам экономической контрабанды, создания, руководства и участия в организованной преступной и транснациональной преступной операции и взяточничества. С санкции суда проведено 76 обысков, в ходе которых изъята значительная сумма денежных средств в национальной и иностранной валютах, ювелирные изделия, правооустанавливающие бухгалтерские документы и таможенные декларации. Также были задержаны 2 автомашины с контрабандным грузом.

Происхождение денежных средств и материальных ценностей будет проверено в рамках досудебного расследования. Следствие ведется межведомственной следственно-оперативной группой, дело взято на контроль генеральным прокурором.