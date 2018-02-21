90% жалоб жильцов на КСК подтверждаются - аким Алматы

По итогам прошлого года в адрес акимата поступило более 3 тыс жалоб на работу КСК. Те из них, что сопротивляются принципам прозрачности и подотчетности, будут «жестко» проверяться городской администрацией, заявил в среду на отчетной встрече с населением аким Алматы Бауыржан Байбек.

«Это, наверное, один из самых болезненных вопросов. Управлением жилья проведены проверки 264 КСК, обслуживающих 40% жилого фонда, и 90% жалоб подтверждаются. К административной ответственности привлечено 104 КСК, еще 221 получили предписания об устранении нарушений. По итогам проверок жители более 60 домов самостоятельно сменили недобросовестные КСК, а в пяти переизбрали председателей», - заявил градоначальник.

Он напомнил, что в Алматы внедрен пилотный проект «Электронный сервис для жильцов», в котором участвуют почти 300 КСК с охватом более 2 тысяч домов и 5 тысяч собственников квартир.

«В электронном виде формируются планы работ, бюджет и отчет об их исполнении. Принимаются онлайн-заявки, жильцы оценивают качество работы КСК. До конца года функционал планируется расширить. Жители будут получать уведомления о ремонтных работах, проверках и их результатах. КСК сможет вести базы по должникам, проводить общие собрания», - пояснил Байбек.

«Те КСК, которые у нас сопротивляются - у нас есть такие - мы будем жестко по ним проводить проверки. Если человек не хочет быть открытым и прозрачным, значит, есть что скрывать», - особенно подчеркнул глава города.

Байбек отдельно остановился на парковках во дворах: «Водители, избегая оплаты, ставят свои машины во дворах, мешая жильцам и коммунальным службам. Для решения этой проблемы жители сами через КСК могут устанавливать шлагбаумы на въезде во двор, так же, как устанавливают сегодня камеры в подъездах, металлические двери и домофоны. Или же это могут делать те, у кого есть машины, или могут скинуться все жильцы через КСК», - пояснил он.

Аким еще раз подчеркнул, что платных парковок во дворах не будет, а соответствующие изменения в правила благоустройства вступят в силу уже со второго квартала 2018 года.