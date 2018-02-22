Европейский Союз поддерживает идею проведения в Астане встречи глав государств ЦА

Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан поддержал идею проведения в Астане встречи глав государств Центральной Азии, запланированной на март.

«Лидеры Центрально-Азиатских стран будут встречаться здесь, в Астане. Если не ошибаюсь, встреча произойдет скоро, в марте. Они будут обсуждать вопросы укрепления регионального сотрудничества и существующие вызовы в этом регионе», - сказал Буриан в ходе конференции, посвященной сотрудничеству Европейского союза и Центральной Азии.

По его словам, интеграция и сотрудничество являются важным инструментарием.

«Мы приветствуем такого рода решение. Мы хотели бы, чтобы они (главы государств - V.) сели вместе без каких-либо партнеров, сами обсудили бы приоритеты и, возможно, могли бы развить свои собственные региональные стратегии, чтобы преодолеть вызовы», - заключил Буриан.

Ранее глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщал, что впервые за долгое время неформальные консультации лидеров стран Центральной Азии могли бы пройти в марте 2018 года под председательством президента республики Нурсултана Назарбаева.