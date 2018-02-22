​Нацбанк ожидает завершения объединения Народного банка и Qazkom до конца года

Национальный банк ожидает, что объединение Народного банка и Казкоммерцбанка завершится до конца 2018 года, однако допускает, что институтам может потребоваться больше времени. Вместе с этим регулятор назвал проблемы Bank RBK полностью решёнными – участники соглашения по его оздоровлению полностью выполнили свои обязательства, заявил в четверг председатель Нацбанка Данияр Акишев во время онлайн-конференции.

«Процесс объединения Народного банка и Казкоммерцбанка продолжается. Из той информации, которая была доведена до нас менеджерами банков, они планируют завершить этот процесс к концу 2018 года. Мы надеемся, что этот график будет выдержан со стороны менеджмента», - заявил Акишев. При этом он подчеркнул, что регулятор понимает сложность процедуры объединения балансов двух банков и допускает, что это «может потребовать даже больше времени, чем ожидают со стороны этих компаний».

Кроме того, глава Нацбанка рассказал о результате процедуры по оздоровлению Bank RBK: «Согласно тому рамочному соглашению, подписанному между всеми сторонами процесса (оздоровления Bank RBK - V) – это Нацбанк, правительство, акционеры и менеджмент Bank RBK. Процесс практически завершён, то есть, все стороны действительно выполнили свои обязательства. И сейчас банк полностью списал проблемный портфель, о котором говорилось в конце прошлого года в компанию, которая не аффилирована с банком».

Вместе с этим Акишев считает, что Bank RBK одним из самых капитализированных институтов на рынке: «Банк привлёк достаточно профессиональную команду и обладает значительным запасом ликвидности – этот показатель один из самых высоких на рынке. В этих условиях, банк сейчас представляет нормальный работающий институт, не испытывающий проблем. Мы видим, что он полностью выполняет свои обязательства перед клиентами, и я думаю, этот вопрос полностью снят с повестки дня».