Банки призывают казахстанцев к бдительности

Kaspi Bank, Home Credit Bank, Forte Bank, Евразийский банк и Ассоциация финансистов Казахстана в связи с участившимися случаями мошенничества заявили, что не сотрудничают с третьими лицами, включая посреднические компании, относительно выдачи или погашения кредитов физическим и юридическим лицам, передает пресс-служба Ассоциации финансистов Казахстана.

В обращении банков говорится, что в последнее время участились случаи, когда казахстанцы становятся жертвами мошенников. Посреднические фирмы предлагают оформить кредит в банке и передать этим фирмам часть полученных средств. Взамен они обещают, что будут погашать кредит вместо заёмщиков и уладят с банком все возникающие вопросы по займу. Через некоторое время мошенники исчезают с полученными деньгами.

«Мы с полной ответственностью заявляем, что не сотрудничаем с третьими лицами, включая посреднические компании, относительно выдачи или погашения кредитов физическим и юридическим лицам. Кредитные отношения с банком регулируются законом «О банках и банковской деятельности» и договором, который подписывается непосредственно между финансовым институтом и заемщиком. Мы с полной ответственностью заявляем, что не сотрудничаем с третьими лицами, включая посреднические компании, относительно выдачи или погашения кредитов физическим и юридическим лицам», - говорится в обращении.

Кредитные отношения с банком регулируются законом «О банках и банковской деятельности» и договором, который подписывается непосредственно между финансовым институтом и заемщиком.