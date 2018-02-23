Банки призывают казахстанцев к бдительности

Они сообщают об участившихся случаях мошеничества
Kaspi Bank, Home Credit Bank, Forte Bank, Евразийский банк и Ассоциация финансистов Казахстана в связи с участившимися случаями мошенничества заявили, что не сотрудничают с третьими лицами, включая посреднические компании, относительно выдачи или погашения кредитов физическим и юридическим лицам, передает пресс-служба Ассоциации финансистов Казахстана.
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