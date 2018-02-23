Глава британского МИДа призвал сохранить антироссийские санкции до возвращения Украине Крыма

Глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон призвал сохранить антироссийские санкции до того момента, пока Крым не будет возвращен Украине. Об этом говорится в статье министра, опубликованной на сайте правительственной информации, передает ТАСС.

«У нас всех есть обязательство противостоять России со взвешенностью и решительностью. Это означает сохранение наших связанных с Крымом антироссийских санкций так долго, покуда этот регион будет оставаться под контролем Кремля, и сохранение в действии дальнейших санкций, пока минские договоренности на востоке Украины остаются незамеченными», - написал Джонсон.

«Эти меры призваны показать, что ни одна страна, какой бы большой она ни была, не может дробить на части соседнее государство и нарушать без последствий положения международного права», - добавил Джонсон.

Президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав страны 18 марта 2014 года. Украина отказалась признавать Крым частью России.