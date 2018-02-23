Глава британского МИДа призвал сохранить антироссийские санкции до возвращения Украине Крыма

Эти меры, по его мнению, призваны показать, что ни одна страна не должна дробить соседнее государство на части
Глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон призвал сохранить антироссийские санкции до того момента, пока Крым не будет возвращен Украине. Об этом говорится в статье министра, опубликованной на сайте правительственной информации, передает ТАСС.
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