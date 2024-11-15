Объединение KASE с AIX остается на паузе, несмотря на выход подсанкционной Мосбиржи из состава акционеров KASE

Объединение Казахстанской фондовой биржи (KASE) с биржей МФЦА (AIX) остается на паузе, несмотря на выход подсанкционной Московской биржи из состава акционеров KASE. Как сообщили Власти в Национальном банке, условия возобновления этих планов пока неизвестны.

«Мы уже много раз заявляли об этом официально, поэтому могу сказать, что эти планы поставлены на паузу на неопределенное время. При каких условиях эти планы будут возобновлены пока никто не может сказать», — сообщили Власти в пресс-службе Нацбанка.

В середине июля глава Нацбанка Тимур Сулейменов заявил, что объединение бирж KASE и AIX временно приостановлено из-за санкций в отношении Мосбиржи. В начале октября Мосбиржа покинула состав акционеров KASE.

Вместо нее в списке акционеров KASE появились две российские компании — «Тетис Кэпитал», которой перешла 8,5% доля в KASE, и «Баланс Эссет Менеджмент», которой теперь принадлежит 4,6% акций KASE.

Заняться объединением потенциала двух бирж KASE и AIX под единым управлением президент Касым-Жомарт Токаев поручил во время послания 1 сентября 2023. Тогда он сказал, что KASE и МФЦА во многом дублируют друг друга, а иногда и конкурируют между собой.

В октябре 2023 года председатель правления Казахстанской фондовой биржи KASE Алина Алдамберген сообщала, что схема объединения бирж KASE и AIX будет разработана к марту 2024.