​НАТО приостановила сотрудничество с Россией в военном направлении – МИД России

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко рассказал газете «Известия» , что Североатлантический альянс НАТО «усиливает восточный фланг против несуществующей угрозы», прекратив практическое сотрудничество с Россией «в сферах общих интересов». По его словам, подготовка к Совету Россия–НАТО, который не собирался с июля 2017 года, остановлена, сообщает в понедельник Коммерсант.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что выступает за скорейший созыв Совета Россия—НАТО (СРН), поскольку «диалог важно продолжать». При этом источник в структурах НАТО рассказал Коммерсанту, что альянс готов провести заседание СРН даже без присутствия на нем нового официального представителя России.

«Руководство альянса любит говорить о необходимости деэскалации, предотвращении опасных военных инцидентов и неправильного прочтения намерений другого, но не делает ничего для того, чтобы восстановить нормальные связи по военной линии»,— сказал господин Грушко. Он отметил, что ни одна организация сегодня не способна обеспечить свою безопасность. По его словам, улучшить ситуацию способно только «равноправное сотрудничество со всеми мировыми игроками, включая Россию».

В то же время в пресс-службе НАТО «Известиям» сказали, что «характер отношений Североатлантического союза с Россией и стремление к партнерству будут зависеть от четкого, конструктивного изменения в действиях России», которые будут свидетельствовать о соблюдении международного права. «Пока этого не произойдет, мы не можем продолжать работать, как обычно»,— подчеркнули в альянсе.

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО сказал, что Россия может развязать новую ядерную гонку в Европе и призвал соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Согласно документу, США и Россия обязались за три года уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности, а также не иметь таких ракет в будущем. США, однако, с 2014 года утверждают, что Россия нарушает договоренности.