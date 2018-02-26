Рейсы Air Astana из Астаны в Лондон станут ежедневными

Авиакомпания Air Astana планирует запустить ежедневные рейсы из Астаны в Лондон, добавив к уже имеющемуся распорядку полёты в среду и пятницу. Она начнёт осуществлять их с 1 июня, сообщает в понедельник пресс-служба компании.

По средам рейс КС 941 будет вылетать из Астаны в 14.35 и прилетать в Лондон в 16.40. Рейс КС 942 будет вылетать из Лондона в 17.55 того же дня и прилетать в Астану в 05.20 следующего дня.

По пятницам рейс KC 941 будет вылетать из Астаны в 12.35 и прилетать в Лондон в 14.45. Из Лондона рейс КС942 будет вылетать в 18.05 того же дня и прилетать в Астану в 05.30 следующего дня.

Рейсы в Лондон осуществляются на самолете Boeing 757, располагающем 3 классами обслуживания - 16 мест в бизнес-классе, 108 в эконом-классе и 12 мест в спальном эконом-классе. Стоимость авиабилета начинается от 211 682 тенге в эконом-классе, включая все сборы, кроме сервисного.