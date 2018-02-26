​ЕБРР ожидает 3,5% роста экономики Казахстана в 2018 году

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует реальный рост ВВП Казахстана в 2018 году на уровне 3,5%. Экономика страны продолжит поступательное развитие, однако низкие цены на нефть могут загнать её в ловушку среднего дохода. Для улучшения качества развития Казахстану необходимо продолжить диверсификацию экспорта, а также умеренно сокращать бюджетные расходы и объём внешних заимствований, рассказал во время отчётной конференции главный аналитик института по Центральной Азии Ханс Хольцхаккер.

Несмотря на внешние шоки и другие негативные факторы, реальный рост ВВП Казахстана в 2017 году достиг 4%. Основой этого роста стало увеличение экспорта, а также реализации товаров и услуг. При этом его основные факторы – положительная динамика местного потребления на фоне увеличения потребительских займов, снижение волатильности обменного курса и положительная динамика экспорта. Однако при 10,6% роста экспорта нефти, экспорт товаров и услуг показал лишь 0,8% роста в постоянных ценах по статистике ВВП. Этому также способствовала инфляция, опустившаяся ниже 8%.

По словам Хольцхаккера, в прошлом году Казахстан улучшил позиции в части инвестиций и потребления: «Несмотря на то, что реальные доходы населения падали с 2016 года, прибыльность предприятий начала восстанавливаться. Конечно, это сложно измерить, но тут есть два индикатора: доля прибыльных компаний от общего числа, которая стала расти. Ещё один косвенный индикатор – это доля финансирование потребления из собственных средств. За недавнее время она также пошла в рост».

Рост кредитования аналитик охарактеризовал как рост «начальной стадии бизнес-цикла». При этом до недавнего времени его темпы были небольшими, в то время как банки располагали большим объёмом ликвидности. «Что касается проблемных активов, их доля осталась значительной несмотря на то, что мы наблюдаем спад с учётом оздоровления Казкоммерцбанка. Тем не менее, при международном сопоставлении по-прежнему наблюдается их высокий уровень», - подчеркнул он.

Хольцхаккер отметил, что Казахстан продолжит жить в условиях новой цены на нефть, которая будет оставаться на уровне $60 за баррель. При этом ситуация для страны по-прежнему опасна и будет оставаться таковой, если страна не диверсифицирует структуру экспорта: «Реакция казахстанских органов на новую цену на нефть сопровождается ужесточением фискальной политики, но необходимо, чтобы произошло снижение зависимости бюджета от нефтяных поступлений, а также, чтобы происходило ограниченное снижение государственных расходов. Однако я понимаю, что Национальный банк готов поддерживать позитивную динамику базовой ставки на фоне роста реального ВВП, в результате чего мы сможем наблюдать смягчение денежно-кредитной политики, но на довольно умеренном уровне».

В этом году институт ожидает реального роста ВВП в 3,5%, а в 2019 года – в 3,9%. «Высокие доходы должны поддержать финансовое положение предприятий и остановить падение реальных доходов населения. Однако дефицит бюджета должен продолжать сокращаться, умеренно должна снижаться и инфляция. <…> Казахстан, в общем и целом, демонстрирует относительно солидный рост, однако оснований для абсолютного спокойствия в этой ситуации – нет. Сейчас у нас новая цена на нефть, и Казахстану необходимо избежать ловушки среднего дохода», - резюмировал он.