АНПЗ привлек средства ЕБРР на проекты по улучшению экологии в Атырау

Европейский банк реконструкции и развития открыл кредитную линию для Атырауского нефтеперерабатывающего завода на $80 млн. на проекты по улучшению экологической ситуации в Атырау. При этом в АНПЗ не уверены, что освоят все средства, и пока заключили два договора почти на $44,4 млн долларов.

«АНПЗ прошел несколько этапов модернизации за счет заемных средств. Для реализации проекта «Тазалык» мы обратились в Европейский банк реконструкции и развития, с которым заключили соглашение на $80 млн. Это открытый транш. На сегодняшний день заключен договор по механическим очистным сооружениям – это порядка $35 млн и по полям испарения – порядка 4 млрд тенге (почти $9,4 млн - V). Условия займа на 7 лет под 7% годовых», - рассказал в ходе пресс-тура заместитель начальника отдела организации строительства АНПЗ Канат Сагизбаев.

При этом, уточнил он, АНПЗ будет получать деньги от ЕБРР только после предъявления акта выполненных работ.

Проект «Тазалык» реализуется АНПЗ совместно с национальной компанией «КазМунайГаз». До конца 2023 года планируется реконструировать механические очистные сооружения, канал нормативно-очищенных стоков и провести рекультивацию полей испарения.

В настоящее время на территории завода идут строительно-монтажные работы блоков предварительной очистки и обезвоживания нефтешлама. В рамках второго этапа построят блоки усреднителей и блока флотации.

«На сегодняшний прогресс по строительству механических очистных сооружений составляет порядка 60%. Мы механические очистные сооружений разделили на два этапа. Это связано с тем, что на территории завода нет свободных площадок, чтобы построить сооружения, а потом демонтировать старое. Пришлось выбрать участок земли, на котором мы на первом этапе построим несколько объектов механических очистных сооружений, запустим их на опытно-промышленный пробег, затем демонтируем старые сооружения и построим второй этап», - добавил Сагизбаев.

Планируется, что первый этап работ будет завершен в марте 2022 года, второй этап – в декабре 2022 года.

Кроме того, АНПЗ проводит подготовительную работу по рекультивации полей испарения «Тухлой балки». Из четырех секторов уже на 100% осушен первый сектор и на 70% - второй. Также построена дамба между заводской и городской территориями полей. После завершения осушения начнутся работы по рекультивации секторов - это скос травы, вспашка с последующим внесением в грунт специального биопрепарата. Общая площадь рекультивируемых полей испарения - 860 гектар, все работы по рекультивации планируется завершить в ноябре 2023 года.