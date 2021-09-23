Стоимость проекта – $240 млн
Казахстан и ЕБРР подписали соглашение по строительству дороги Жезказган – Кызылорда
иллюстративное ФОТО PRIMEMINISTER.KZ

Европейский банк реконструкции и развития даст Казахстану кредит в размере $240 млн на строительство дороги Жезказган – Кызылорда. Об этом в четверг в ходе брифинга сообщила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

«Следующий важный приоритет (ЕБРР – V) – это развитие транспортных сетей, что очень важно для страны, имеющей такие огромные площади. Буквально вчера был подписан новый проект, новое соглашение, автомобильная дорога Жезказган – Кызылорда стоимость 240 млн долларов», - сообщила Рено-Барсо.

С казахстанской стороны соглашение подписано национальной компанией «Казавтожол». Суверенный кредит в размере 96,9 млрд тенге ($240 млн) позволит реконструировать 204 км дороги, а также построить объездную дорогу протяженностью 14,8 км вокруг Кызылорды. Трасса позволит увеличить объемы пассажирских и грузовых перевозок по стратегическому маршруту E123, который соединяет западный Китай с Уральским регионом России.

По информации ЕБРР средства, которые помогут реконструировать примерно половину дороги между двумя городами, будут выбраны в тенге. Азиатский банк развития профинансирует реконструкцию оставшегося участка дороги.

В целом на сегодняшний день ЕБРР инвестировал в экономику Казахстана более $8,4 млрд в рамках 290 проектов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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