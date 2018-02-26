Десятки дворов подтоплены в Алматинской области

Десятки дворов затоплены в Карасайском и Жамбылском районах Алматинской области, сообщает в понедельник пресс-служба ДЧС региона. Паводки зарегистрированы в городе Каскелен, селах Узунагаш, Батан и Кыргауылды.

Как отмечается в сообщении, на данный момент в городе Каскелен, по улице Суюнбая в результате таяния снега произошло подтопление 28 надворных участков частных жилых домов. В селе Батан подтоплено 34 надворных участков, и в селе Кыргауылды – пять участков.

Везде проводится прокладка временных отводных каналов вдоль улицы.

«Привлечены силы и средства местных исполнительных органов - 10 работников и 4 единицы техники, ОЧС - 4 сотрудника и 1 единица техники, пожарная часть-1 - 10 человек и 1 единица техники и одна оперативная группа ДЧС АО - 2 человека и одна единица техники», - сообщают в ДЧС.

Еще 122 надворных участка подтоплено в Жамбылском районе Алматинской области. По информации ДЧС, уровень воды в селе Узынагаш составляет от 6 до 15 сантиметров.

«Проводились прокладка временных отводных каналов вдоль улиц Алгабас 100 метров, Отау 350 метров, Желтоксан 700 метров», - говорится в сообщении.национальной гвардии.

«На данный момент подтопленными остаются 82 дворовых территорий на четырех улицах», - заключили в ведомстве.

В Талгарском районе подтоплено 33 дворовых участков в селах Туздыбастау, Бесагаш и Байтерек. Везде проводятся работы по отводу вод.

«Всего по области задействован 61 работник местных исполнительных органов и 16 единиц техники, 10 сотрудников ОЧС, 32 человека из пожарной части, оперативная группа ДЧС в составе пяти человек, 20 человек нацгвардии из воинской части 28237 и четыре человека МПС Жамбылского района. На данный момент подтопленными остаются 182 дворовые территории», - заключили в ДЧС.