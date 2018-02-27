Она более 30 лет работала в сфере международного арбитража и была адвокатом по коммерческим делам
​Англичанка Барбара Доманн возглавила Международный арбитражный центр МФЦА
Фото с сайта aifc-iac.kz

Британский адвокат по коммерческим делам Барбара Доманн назначена председателем Международного арбитражного центра МФЦА. Возглавленный ею орган будет регулировать внесудебное решение споров, включая арбитраж и медиацию, сообщает пресс-служба международного финцентра.

Барбара Доманн ранее занимала позиции внештатного судьи в Высоком суде Англии и Уэльса и судьи в Международном суде в Катаре.

«Для меня большая честь стать председателем Международного арбитражного центра МФЦА, а также иметь возможность внести свой вклад в развитие этой амбициозной инициативы. Наша цель – сделать МАЦ выбором номер один в Евразийском регионе для решения гражданских и коммерческих споров посредством арбитража и других внесудебных методов урегулирования споров», – прокомментировала свое назначение Доманн.

В настоящее время Барбара Доманн является членом Лондонского международного арбитражного суда; третейской судьей в Лондонском международном арбитражном суде, в Парижской международной коммерческой палате, а также в Международном арбитражном центре Гонконга.

Международный арбитражный центр начал свою работу 1 января 2018 года. Согласно задумке, центр должен обеспечить независимую, экономную и ускоренную альтернативу судебному процессу и будет работать в соответствии с международными стандартами по решению гражданских и коммерческих споров.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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