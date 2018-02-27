​Англичанка Барбара Доманн возглавила Международный арбитражный центр МФЦА

Британский адвокат по коммерческим делам Барбара Доманн назначена председателем Международного арбитражного центра МФЦА. Возглавленный ею орган будет регулировать внесудебное решение споров, включая арбитраж и медиацию, сообщает пресс-служба международного финцентра.

Барбара Доманн ранее занимала позиции внештатного судьи в Высоком суде Англии и Уэльса и судьи в Международном суде в Катаре.

«Для меня большая честь стать председателем Международного арбитражного центра МФЦА, а также иметь возможность внести свой вклад в развитие этой амбициозной инициативы. Наша цель – сделать МАЦ выбором номер один в Евразийском регионе для решения гражданских и коммерческих споров посредством арбитража и других внесудебных методов урегулирования споров», – прокомментировала свое назначение Доманн.

В настоящее время Барбара Доманн является членом Лондонского международного арбитражного суда; третейской судьей в Лондонском международном арбитражном суде, в Парижской международной коммерческой палате, а также в Международном арбитражном центре Гонконга.

Международный арбитражный центр начал свою работу 1 января 2018 года. Согласно задумке, центр должен обеспечить независимую, экономную и ускоренную альтернативу судебному процессу и будет работать в соответствии с международными стандартами по решению гражданских и коммерческих споров.