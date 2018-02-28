До конца апреля Минздрав представит новую модель бесплатного объема медпомощи

До конца апреля министерство здравоохранения представит в правительство проект новой модели гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и пакета обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), заявил на отчетной коллегии ведомства его глава Елжан Биртанов.

Министр поручил представить правительству новую модель ГОБМП и пакета ОСМС «с определением четких границ обязательства, пересмотреть тарифы на медуслуги ГОБМП с приведением их к реальным затратам».

Биртанов подчеркнул, что пересмотр ГОБМП может принести ясность, где «должно находиться государство, а где оно не должно находиться».

По его словам, изменение тарифов в сторону их увеличения позволит увеличить и заработные платы медицинских работников.

«Минздрав, я думаю, со всеми заинтересованными органами должен провести большую работу. Мы должны прийти к единой точке, что же должно быть в объеме ГОБМП», - заключил Биртанов.