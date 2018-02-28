До конца апреля Минздрав представит новую модель бесплатного объема медпомощи

Министр обещает пересмотреть и тарифы на медуслуги
До конца апреля министерство здравоохранения представит в правительство проект новой модели гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и пакета обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), заявил на отчетной коллегии ведомства его глава Елжан Биртанов.
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