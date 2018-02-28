Летом в Астане заработает Ботанический сад

Летом в столице начнет принимать посетителей новый Ботанический сад, где уже высажено более 36 тыс деревьев и кустарников из всех климатических зон планеты, сообщил в среду аким Астаны Асет Исекешев на отчетной встрече с населением.

«Летом откроет свои двери создаваемый по поручению главы государства Ботанический сад. Это уникальный объект, на котором будут представлены все климатические особенности как природных богатств Казахстана, так и всего мира - в том числе, с тропического пояса. На сегодняшний день уже высажено более 36 тыс деревьев и кустарников, создан искусственный водоем, построены свыше 42 тыс кв. метров велодорожек, 23 тыс кв. метров беговых дорожек, более 86 тыс кв. метров для пеших прогулок», - проинформировал градоначальник.

Ранее стало известно, что площадь будущего сада составит 92 гектара, общая стоимость проекта – 23 млрд тенге, из них 12 млрд – частные инвестиции.

Исекешев также сообщил, что к июлю 2018 года будет завершено строительство первой очереди Линейного парка около комплекса Абу-Даби Плаза. Ранее сообщалось, что площадь озеленения составит 141 тыс кв. метров, планируется высадить более 10 тыс. деревьев лиственных и хвойных пород.