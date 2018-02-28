За последнюю неделю подтоплено 57 домов
Более 50 фактов подтоплений зафиксировано в Алматы за сутки
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

За последние сутки в Алматы зафиксировано 37 случаев подтопления частных жилых домов и 19-ти улиц, сообщили в среду в департаменте по ЧС города. Всего же с начала недели в Алматы вода подтопило 56 домов.

По информации ведомства, всего за последние сутки поступило 56 сообщений, из них 37 случаев подтопления частных жилых домов, и 19 случаев подтопления улиц. Основной причиной является засорение либо отсутствие арычной сети. Подтопления в основном зафиксированы в Алатауском, Медеуском и Наурызбайском районах.

На данный момент работы завершены на 36 участках - 26 дворов и 10 улиц, на оставшихся 20 участках ликвидация паводка продолжается. В общей сложности задействовано 254 человека, 45 единиц техники и девять мотопомп, еще 180 человек и 28 единиц техники предоставил акимат города.

«По подтоплениям на территории города Алматы с 22 по 27 февраля поступило 85 заявок, из них 57 случаев - подтопление частных жилых домов», - отметили в ведомстве.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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