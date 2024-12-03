Суд Алматы отклонил иск студентки из Афганистана, оспаривающей отказ в предоставлении статуса беженца

Алматинский специализированный межрайонный административный суд отклонил иск Содабы, девушки из Афганистана, которая оспаривает отказ в предоставлении ей статуса беженца в Казахстане.

«Суд решил в административном иске Содабы (девушка попросила не указывать ее фамилию – В.) к управлению занятости и социальных программ города Алматы о признании незаконным и отмене решения от 2 октября 2024 года об отказе в присвоении статуса беженца и принуждении вынести благоприятный акт отказать», - зачитала решение судья Рахимжанова.

23-летняя Содаба приехала в Казахстан в декабре прошлого года. В Афганистане ее семья жила в приграничной провинции Фарьяб. Ее родители – этнические узбеки. На заседании суда девушка также рассказала, что до прихода «Талибана» к власти ее отец пять лет работал в парламенте Афганистана, а ее сестра - с военно-воздушными силами США и смогла получить в Штатах статус беженца. Родители и другие члены семьи сейчас находятся в бегах в других странах.

До прихода талибов к власти, еще во время учебы в школе, Содаба работала с немецкими НПО, защищающими права женщин, с французской организацией ACTED. Ее семья еще тогда стала получать угрозы и письма с требованием выйти на связь с Исламским Эмиратом. Отец Содабы обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что их жизням угрожает опасность.

В провинции на тот момент уже началась война, но Содаба смогла поступить в университет Кабула с высшими баллами, однако из-за финансовых проблем не смогла продолжить обучение. Тем не менее девушка продолжала работать с международными организациями и по проекту UNICEF преподавала в отдаленных районах, где нет школ. В 2021 году талибы сначала захватили провинцию Содабы, а потом и весь Афганистан.

Придя к власти, талибы потребовали, чтобы образованные девушки выходили замуж за мужчин из «Талибана». В дом к семье Содабы приходили неизвестные и передали, чтобы она тоже вышла замуж.

В июле 2023 года семья Содабы снова получила угрозы со стороны «Талибана». 31 июля в мечеть пришло письмо, адресованное ее дедушке. В нем указано, что согласно разведывательным отчетам, поступившим в Военный совет провинции, Содаба работает в иностранной организации и западных медиа, «продвигая кефирскую культуру и клевеща на Исламский Эмират», и несмотря на предупреждения и молитвы, не покаялась и продолжила заниматься неисламской деятельностью.

«Поэтому Военный совет Исламского Эмирата Афганистан принимает решение о применении к ней самых строгих наказаний. Либо шариат, либо смерть», – указано в переводе письма, имеющегося в распоряжении Казахстанского международного бюро по правам человека.

Несколько месяцев спустя Содаба самостоятельно получила грант на обучение на медицинском факультете в КазНУ имени аль-Фараби. Семестр начался в октябре, но приглашение на учебу она получила только в конце ноября. В декабре 2023 года, когда девушке наконец удалось выехать из Афганистана через Тегеран, оформив для этого медицинскую визу, в университете уже шли экзамены. Девушка никак не могла успеть к ним подготовиться, и вуз лишил ее гранта, но предложил в таком случае оплатить $7500 за обучение и продлить учебную визу. Денег у девушки не было.

Содаба обратилась в представительство ООН, но там ей сказали, что никак не смогут помочь, пока у нее не будет статуса беженца, и посоветовали подать соответствующее заявление как только закончится ее студенческая виза.

В Алматы Содаба несколько раз пыталась подать ходатайство о предоставлении ей статуса беженца, но, по словам девушки, ее документы не принимали. В суде она и ее защита рассказывали, что ей советовали попытаться получить убежище в США, выехать в Индию, потому что в Казахстане она не получит статус беженца.

Правозащитник Андрей Гришин, присутствовавший при одном из визитов Содабы в управление координации занятости и социальных программ Алматы, говорит, что сотрудники открыто заявляли, что у Казахстана с «Талибаном» хорошие отношения, а также что «Талибан» исключен из списка террористических организаций.

По словам Гульмиры Куатбековой, подать ходатайство удалось только с четвертого раза, но 2 октября Содабе пришел отказ в предоставлении статуса беженца. Перед этим девушку заслушала комиссия управления, но все вопросы сводились к тому, почему она не уедет к родственникам, которые находятся в других странах в бегах, или к сестре, которая сейчас обучается в Великобритании.

По словам девушки, в управлении координации занятости и социальных программ также просили предоставить письмо с угрозами от «Талибана» для того, чтобы проверить его подлинность, и спрашивали, не против ли она, если на проверку его отправят талибам в Афганистан. Опасаясь за родных, которые еще остаются в Афганистане, девушка отказалась предоставить вместе с другими документами это письмо.

Сейчас девушка находится в Казахстане на основании свидетельства лица, ищущего убежище.

Суд по иску Содабы к управлению координации занятости и социальных программ начался 2 декабря, девушка просила признать незаконным и отменить отказ в предоставлении ей статуса беженца.

«Я должна буду уехать обратно в Афганистан через месяц. Как я могу вернуться? Если я поеду, я умру», – сказала Содаба в суде.

Представитель управления говорил в суде, что отказ законен, так как опасения Содабы об угрозе ее жизни в случае возвращения ничем не подкреплены. Сотрудник ведомства сказал, что письмо о ее розыске – это единственный документ, который был необходим для рассмотрения статуса беженца. На суде он заявил, что для проверки подлинности такие документы направляют в комитет по миграции МИД.

Гульмира Куатбекова поинтересовалась у представителя управления, знает ли он о ситуации с правами женщин в Афганистане и знаком ли с докладом управления верховного комиссара ООН о правах женщин в этой стране. Представитель управления возразил, что в этом документе не написано конкретно о Содабе.

«Там должны быть все жители Афганистана пофамильно? Как вы это себе представляете?», – возмутилась Гульмира Куатбекова.

В прениях защитница также подчеркнула, что предоставление убежища носит гуманитарный характер, а не политический. Кроме того, защита подчеркивает, что хоть закон и обязывает предоставить достоверную информацию о преследовании в стране происхождения, в некоторых случаях получатели статуса беженца пересекают границу незаконно и не предоставляют никаких документов, подтверждающих их преследование, но тем не менее, основываясь на данных о стране происхождения, можно сделать вывод о том, что их опасения обоснованы и достоверны.

После заседания Куатбекова также сообщила, что защита Содабы планирует обжаловать решение суда, а также будет обращаться к спецдокладчиками ООН по правам женщин и по правам беженцев.