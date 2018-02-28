«Самрук-Казына» реформирует систему госзакупок

В фонде «Самрук-Казына» кардинально реформирует систему государственных закупок. Как заявил в среду в ходе брифинга в правительстве управляющий директор по операционной деятельности АО «Самрук-Казына» Алишер Пирметов, в новой системе значительно сокращено количество закупок, упрощена система предварительного квалификационного отбора, а главное – позволит получить представителям малого и среднего бизнеса получить заказы на сумму в 300 миллиардов тенге. В целом, по его словам, новая площадка будет максимально открытой и прозрачной и увеличит доверие бизнеса к системе государственных закупок. Запустить ее планируется в июле.

«На сегодняшний день закупки осуществлялись по 4500 позициям, количество этих закупок мы сократили более чем в 10 раз. То есть, мы предоставили возможность для субъектов МСБ дополнительно получить заказы на 300 млрд тенге – то, что раньше закупалось внутри холдинга, в системе», - рассказал Пирметов.

По его мнению, это позволит расширить конкурентную среду и, соответственно, улучшить требования к поставляемым товарам, работам и услугам. Кроме того, новая система позволит значительно сэкономить средства, которые будут направляться на приобретение товаров, работ и услуг. Вместе с тем по оставшимся 424 позициям, фонд планирует ввести систему маркетинга. Это означает, что цена на те или иные товары, работы и услуги будет формироваться исключительно на основе сложившихся на рынке услуг.

«Мы не будем допускать превышения этих предельных цен. Мы будем мониторить ценообразование при закупках», - заверил Пирметов.

Немаловажным фактором является то, что упрощается участие субъектов МСБ в процедуре закупок в группе фонда «Самрук-Казына». В этом направлении облегчается система предварительного квалификационного отбора, при этом, это «не дает возможности участвовать в конкурсах фирмам-однодневкам». Кроме того, для предпринимателей упрощается анкетирование.

Также в фонде расширяют возможности по запросу ценовых предложений. Если на данный момент объемы поставок не должны превышать 9,6 млн тенге и, соответственно, компании, которые участвуют в конкурсах по «незначительным объемам», вынуждены были проходить всю систему предварительного квалификационного отбора, то теперь этот пункт отменен.

«То есть, в закупках, не превышающих 9,6 млн тенге, компании могут участвовать без прохождения предварительного квалификационного отбора. Это значительно расширит круг потенциальных участников. Соответственно, у нас появляется мощная конкурентная среда. И я думаю, что эти меры и предложения, которые мы сегодня будем заносить, они укрепят доверие бизнеса к нашим процедурам», - считает Пирметов.

Он заверил, что эффективность внедряемых изменений будет ощутима.

«Во-первых, мы расширяем конкурентную среду, предоставляем для субъектов МСБ дополнительные возможности участия в конкурсах на заказах на сумму более 300 млрд. тенге. И во-вторых, за счет расширения конкурентной среды, это позволит нам сэкономить более 10% средств», - заключил он.

В свою очередь заместитель генерального директора ТОО «Самрук-Казына Контракт» Болат Жумагалиев отметил, что совершенствование закупочной деятельности фонда также затронет и сферу контроля закупок. В этой части будет введен камеральный контроль, в рамках которого будет определяться профиль рисков.

«Существующая система - «Тендер-Самрук-Казына» у нас отслеживает порядка 18% рисков. Вводимая система будет фиксировать порядка 55 профилей рисков и, тем самым, закрывать более половины рисков по совершаемым нарушением, путем построения логики бизнес-процессов в автоматизации», - сообщил Жумагалиев.

Кроме этого, усилена работа по рассмотрению нарушений в сфере закупок. Для этого создается специальная комиссия, с участием представителей неправительственных организаций, национальной палаты предпринимателей «Атамекен», в которую предприниматели могут обратиться как с жалобами, так и с предложениями. А все предписания этой комиссии по вопросам закупок для всех дочерних организаций фонда, является «обязательной для исполнения».

Одним из принципиальных нововведений является то, что на этом портале заказчики будут в режиме онлайн принимать решения, утверждать свои планы закупок, принимать решения по объявлению и заключению договоров. Все это позволит всем участникам системы «практически моментально видеть актуальную информацию на портале».

«Тем самым, мы еще хотим на этом портале обеспечить доверие к системе. Это немаловажный вопрос. Используя новейшие технологии, мы предполагаем использование инструментов технологий блокчейн для повышения доверия к системе. Если сказать вкратце, то по сути, все транзакции, все действия пользователей, которые в системе будут производиться, они будут записаны не только в самой информационной базе, но и на независимых площадках, соответственно что-либо сфальсифицировать, поменять или изменить будет невозможно. Тем самым мы говорим всем пользователям: у нас открытость, прозрачность, у нас все достаточно четко разложено», - подвел итог Жумагалиев.