Реконструкция сквера «Алии и Маншук» в Алматы остановлена из-за разрыва договора с подрядчиков

Управление экологии и окружающей среды Алматы разорвало договор с подрядчиком реконструкции сквера «Алии и Маншук», расположенного у площади «Астана», из-за этого работы в сквере полностью остановлены, сообщило ведомство в ответ на запрос Власти. Ранее тот же подрядчик сорвал сроки реконструкции оранжереи в Ботаническом саду Алматы.

Акимат провел тендер на реконструкцию сквера, а также участка улицы Байсеитовой от Кабанбай батыра до улицы Богенбай батыра еще в 2022 году, работы здесь обещали завершить до конца мая 2023 года, затем аким Алматы Ерболат Досаев анонсировал окончание реконструкции до конца года, однако никаких работ в сквере не проводится, а на участке по улице Байсеитовой они не начинались.

В управлении экологии Власти сообщили, что подрядчик реконструкции – стройкомпания «Шах» - начала работы в 2022 году, но затем в течение полугода фактически не занималась ими, в связи с чем в конце мая прошлого года ведомство уведомило компанию о намерении разорвать договор.

«В начале июня 2023 года, после получения уведомления, подрядчик самовольно приступил к выполнению работ. Было полностью демонтировано существующее асфальтобетонное покрытие, опоры наружного освещения, а также скамейки и урны», - сообщили в управлении, добавив, что «учитывая большое отставание от графика производства работ», 7 июня ведомство направило иск в суд о расторжении договора. В сентябре суд удовлетворил иск, а в ноябре его утвердила апелляционная коллегия.

В настоящее время управление оценивает стоимость оставшихся работ по реконструкции, сообщили в ведомстве.

«После получения сметной документации управлением в установленном порядке будет объявлен конкурс госзакупок на проведение работ. Ориентировочно - до конца февраля текущего года будет объявлен конкурс госзакупок», - отметили в управлении экологии.

По его данным, первоначальным проектом реконструкции предполагалось положить в сквере брусчатку, заменить освещение, провести систему полива, реконструировать два фонтана, включая знаменитый «Акку» - с заменой технологического оборудования, облицовочного материала и ремонтом технических помещений.

Первый подрядчик реконструкции – ТОО «Строительная компания «ШАХ» - работает с 2007 года, у нее неоднократно менялись учредители, сейчас ее единственным владельцем значится Рустем Кайржанулы. Эта же компания была вовлечена в скандал с реконструкцией оранжереи в Ботаническом саду Алматы.

Как писал телеграм-канал Shishkin_like, компания трижды признавалась недобросовестным участником госзакупок, но продолжает получать госконтракты. При этом, по подсчетам канала, в 2022-2023 годах она получила 188 таких контрактов на сумму около 30 млрд. тенге.