Законодательно расширить перечень сфер, где должен применяться госязык, предлагают в мажилисе

В Казахстане необходимо законодательно расширить перечень сфер, в которых необходимо применять государственный язык. В среду в ходе пленарного заседания мажилиса депутат Берик Дюсембинов в своем депутатском запросе на имя премьер-министра попросил кабинет министров разработать и внести в парламент соответствующий проект закона. По его мнению, в данном вопросе можно использовать опыт Норвегии.

«В 2012 году (...) первый законопроект, который мы готовили, был как раз законопроект «О расширении сферы деятельности и применения государственного языка». Но, когда мы его предлагали, межведомственная комиссия, правительство его не поддержали, и не позволили реализовать. Может тогда, возможно, его посчитали преждевременным. На сегодняшний день этот вопрос не терпит отлагательств», - заявил Дюсембинов.

По его мнению, на данный момент казахстанское общество «уже готово к этому».

«На сегодняшний день в школах 80 процентов учеников получают образование на казахском языке. Поэтому партия «Ак жол» просит поддержать эту инициативу, и не только в сфере политики и госслужбы, но и в целом в экономике», - подчеркнул депутат.

Он также напомнил, что в настоящее время экзамен по казахскому языку сдают только кандидаты в президенты. И, по мнению членов партии «Ак жол», необходимо рассмотреть возможность расширения этого перечня в различных сферах общества, расширить применение госязыка, а также увеличить казахстанское содержание в кадрах при предоставлении преференций. Кроме того, в контрактах на право недропользования «необходимо в обязательном порядке устанавливать требования о применении государственного языка».

«Можно опираться в этом вопросе на положительный опыт Норвегии. В статьях 6 и 37 закона «О нефти» в Норвегии сказано, что по возможности, в деятельности, связанной с нефтью, должен применяться норвежский язык», - отметил мажилисмен.

Депутат заверил, что поручение президента уже «активно обсуждается в обществе».

«В целях конкретного поручения Елбасы, фракция «Акжол», наряду с вышеизложенным призывает правительство подготовить законопроект «О расширении применения сферы госязыка», - заключил Дюсембинов.

В понедельник в ходе встречи с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым в Акорде, глава государства подчеркнул, что процесс перехода на латиницу является исторически важным для нашего народа.

«Вместе с тем, необходимо продолжить работу по повышению статуса казахского языка. Деятельность парламента и правительства должна осуществляться только на государственном языке. В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Необходимо предусматривать для них возможность синхронного перевода», - процитировала Назарбаева пресс-служба Акорды.

Спустя некоторое время слово «только» в цитате президента было удалено.

Накануне сам Абаев в кулуарах правительства заверил журналистов, что в поручении Назарбаева слово «только не звучало», однако отметил, что чиновники будут полностью переходить на государственный язык в парламенте и правительстве. Накануне заседание правительства и сегодня пленарное заседание мажилиса прошли преимущественно на казахском языке.