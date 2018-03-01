​Тенге торгуется вблизи отметки 321 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в четверг составил 320,99 тенге, показав снижение на 0,74 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $42,55 млн., показав снижение на $31,85 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:15 по времени Астаны апрельские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $65,76 за баррель. Как писал Reuters, цены на нефть снижались в среду на фоне слабых производственных данных из Китая и Японии, а также из-за роста недельных запасов сырья в США.

Как говорят трейдеры, снижение нефтяных котировок связано с опасениями насчёт замедления темпов роста мировой экономики. Вызвала эти опасения статистика из Китая и Японии. Рост активности в производственном секторе Китая в феврале замедлился до минимального уровня с июля 2016 года. Что касается Японии, то в январе её промпроизводство показало сильнейший спад с марта 2011 года.

Среди других факторов давления на рынок аналитики называют рост недельных запасов в США. По данным Американского института нефти (API), запасы нефти увеличились на 933.000 баррелей до 421,2 миллиона за неделю к 23 февраля, тогда как аналитики предсказывали прирост на 2,1 миллиона баррелей.