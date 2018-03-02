​Тенге ослаб до 322,4 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в пятницу составил 322,44 тенге, показав рост на 1,45 тенге относительно результатов утренней сессии в четверг.

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $70,85 млн., показав рост на $28,3 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.

На 11:10 по времени Астаны апрельские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $63,9 за баррель. Как писал Reuters, цены на нефть относительно стабилизировались во время торгов в четверг. Инвесторы стараются избегать работы с рисковыми активами в условиях волатильности на фондовых рынках. Укрепление доллара также сыграло против рынка, говорят аналитики.

В ходе предыдущей торговой сессии нефтяные котировки подешевели почти на 5% из-за превзошедшего прогнозы роста недельных запасов сырья в США. Как показали данные Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,02 млн. баррелей до 423,49 миллиона баррелей, хотя аналитики прогнозировали прирост на 2,08 млн. баррелей.

Запасы бензина за указанный период также выросли. Кроме того, добыча нефти в США в ноябре достигла 10,057 млн. баррелей в сутки – свежего максимума, но в декабре немного снизилась до 9,949 млн. баррелей в сутки, следует из данных EIA.

В своём февральском обзоре ведомство повысило среднегодовой прогноз прироста добычи нефти в США. EIA полагает, что производство сырья увеличится в 2018 году на 1,26 млн. баррелей в сутки к 2017 году до 10,59 млн. баррелей в сутки.