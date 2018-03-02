В Казахстане стартовал призыв на срочную службу

Этой весной в армию будет призвано 17 тысяч новобранцев
В Казахстане стартовал призыв на срочную воинскую службу. Весной 2018 года в вооруженные силы планируется призвать свыше 17 тысяч новобранцев, сообщает в пятницу пресс-служба министерства обороны.
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