Этой весной в армию будет призвано 17 тысяч новобранцев
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В Казахстане стартовал призыв на срочную службу
Фото Жанары Каримовой

В Казахстане стартовал призыв на срочную воинскую службу. Весной 2018 года в вооруженные силы планируется призвать свыше 17 тысяч новобранцев, сообщает в пятницу пресс-служба министерства обороны.

Призыву подлежат казахстанцы 1991-2000 годов рождения, информирует ведомство.

28 февраля президент Казахстана подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте-июне и сентябре-декабре 2018 года.

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