В Казахстане стартовал призыв на срочную службу

В Казахстане стартовал призыв на срочную воинскую службу. Весной 2018 года в вооруженные силы планируется призвать свыше 17 тысяч новобранцев, сообщает в пятницу пресс-служба министерства обороны.

Призыву подлежат казахстанцы 1991-2000 годов рождения, информирует ведомство.

28 февраля президент Казахстана подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте-июне и сентябре-декабре 2018 года.