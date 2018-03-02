Около 30 человек погибли при пожаре в наркодиспансере в Баку

В результате пожара, произошедшего в Республиканском наркологическом диспансере в Баку, погибли, по предварительным данным, не менее 30 человек. Точное число погибших и пострадавших выясняется, пишет Meduza .

«Sputnik Азербайджан» в свою очередь сообщает, что, по неофициальным данным, с места происшествия на судмедэкспертизу доставлены 26 тел погибших при пожаре.

Пожар в одном из корпусов Республиканского наркологического диспансера в Баку начался около 6:00 по местному времени. По предварительным данным, в загоревшемся здании находились лежачие пациенты, которые не смогли его покинуть.