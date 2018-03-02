Около 30 человек погибли при пожаре в наркодиспансере в Баку

Пожар произошел этим утром
В результате пожара, произошедшего в Республиканском наркологическом диспансере в Баку, погибли, по предварительным данным, не менее 30 человек. Точное число погибших и пострадавших выясняется, пишет Meduza.
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