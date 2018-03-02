Пожар произошел этим утром
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Около 30 человек погибли при пожаре в наркодиспансере в Баку
Фото Жанары Каримовой

В результате пожара, произошедшего в Республиканском наркологическом диспансере в Баку, погибли, по предварительным данным, не менее 30 человек. Точное число погибших и пострадавших выясняется, пишет Meduza.

«Sputnik Азербайджан» в свою очередь сообщает, что, по неофициальным данным, с места происшествия на судмедэкспертизу доставлены 26 тел погибших при пожаре.

Пожар в одном из корпусов Республиканского наркологического диспансера в Баку начался около 6:00 по местному времени. По предварительным данным, в загоревшемся здании находились лежачие пациенты, которые не смогли его покинуть.

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