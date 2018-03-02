Бишимбаев попросил суд оправдать его за недоказанностью преступления

Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев выступил в пятницу в суде с последним словом. Он заявил, что в своей работе всегда руководствовался интересами государства и тех преступлений, в которых его обвиняют, не совершал. В этой связи бывший министр попросил суд оправдать его.

«Ваша честь, я прошу вас не закрывать глаза на все приведенное мной. На все обстоятельства и доводы, который привела моя защита. Ваша честь! Я прошу вас оправдать меня по всем этим обвинениям, которые выдвинуты против меня в связи с отсутствием доказательств объективных и субъективных», - заявил Бишимбаев.

Он заверил, что его позиция невиновности «строится на глубоком внутреннем знании и убеждении, что я никогда не выступал, не имел умысла нанести какой-либо ущерб государственным интересам, гражданам нашей страны».

«Я знаю, что я патриот своей страны. И всегда в своей работе я руководствовался интересами государства. Задачами и приоритетами, которые ставились главой государства, лидером нации Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич, я прошу у вас прощения. Для меня утратить ваше доверие, подвести вас – это огромная личная боль и трагедия. Ведь всем смыслом моей профессиональной деятельности было достойно служить реализации вашей политики на благо Казахстана и казахстанцев. К этому, честно говоря, я готовил себя всю свою жизнь, к этому готовили меня и мои родители. Я всегда остаюсь благодарным вам человеком, преданным вашей политике, вам и нашей стране человеком», - обратился бывший министр к президенту.

Он заявил, что не совершал тех преступлений, которые мне вменяют, и «никаких доказательств этому нет».

«Мне неоднократно в ходе следствия предлагали: «Дайте признательные показания, вы получите облегчение». (…) Я не могу платить такую цену, не могу оговаривать себя (…) Я прошу вас, ваша честь, хотя обвинение попросило мне 12 лет, я не считаю себя виновным. Я прошу вас оправдать меня, я прошу вас изучить все материалы внимательно», - заключил Бишимбаев.

Дата оглашения приговора станет известна после выступления с последним словом всех обвиняемых. Их в деле более 20-ти.

О задержании экс-министра национальной экономики Нацбюро по противодействию коррупции сообщило 10 января 2017 года. В отставку Бишимбаев был отправлен в конце декабря 2016 года. Он подозревается в неоднократном получении взяток в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору по ст. 366 ч.4 (получение взятки) и 189 ч. 4 п. 2 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) Уголовного кодекса Казахстана. Более подробно об эпизодах дела Vласть писала ранее.

Прокуроры попросили суд приговорить Бишимбаева к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.